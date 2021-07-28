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美參議員沃倫促耶倫　解決加密市場日益嚴重的威脅

股市 02:18 2021/07/28

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美參議員沃倫敦促財長耶倫及監管機構，解決加密市場日益嚴重的威脅。（法新社資料圖片）

美國馬薩諸塞州民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren）周二敦促美國財長耶倫（Janet Yellen）識別和補救加密貨幣帶來的風險，並制定一個全面協調的框架，以使聯邦機構可以通過該框架持續監管虛擬貨幣。

沃倫是參議院銀行委員會的成員，也是美國各大銀行的長期批評者。沃倫敦促耶倫利用她在金融穩定監督委員會（FSOC）的權力，來建立一個更安全的加密市場。

沃倫在給耶倫的一封信中寫道：「FSOC必須迅速採取行動，利用其法定權力來解決加密貨幣的風險並規範市場，以確保消費者和金融體系的安全和穩定。」

她指出，隨著對加密貨幣的需求不斷增長，這些資產愈來愈滲透到美國的金融體系中，消費者、環境和美國金融體系正面臨愈來愈大的威脅。

沃倫列舉了加密貨幣市場監管不足帶來的五種風險，包括：暴露在對沖基金和其他缺乏透明度的投資工具中、對銀行的風險、穩定幣帶來的特殊威脅、用於可能破壞金融系統的網絡攻擊、去中心化金融的風險。

美國財政部發言人沒有立即回應媒體的置評請求。

【Bitcoin】有傳Amazon年底增比特幣支付　下一步將增設8款加密貨幣支付

【加密貨幣】Twitter CEO：比特幣將成為公司未來的重要組成部分

【加密貨幣】萬事達卡與穩定幣供應商合作 將推加密貨幣納入支付網絡

【加強監管】歐盟提議禁止匿名加密貨幣交易

編輯：李勝君


 

美股 虛擬貨幣 耶倫 馬薩諸塞 美國民主黨 美國財政部 美國 對沖基金

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