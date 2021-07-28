奢侈品巨頭開雲集團業績反彈 　Gucci銷售超疫前水平

▲ 意大利奢侈品牌Gucc銷售額，已回升至疫情前水平之上。（法新社資料圖片）

Gucci的銷售額已回升至疫情前水平之上，這個意大利品牌不僅通過社交媒體宣傳，繼續吸引年輕消費者，也受益於各國解除封鎖。

該品牌擁有者開雲集團周二公告稱，Gucci第二季度可比銷售額增長超過86%。分析師的預期是增長77%。Gucci的表現推動全集團第二季度總收入同比增長11.2%。

開雲集團上半年經常性運營收益增長135%至22.4億歐元（26.5億美元）。分析師此前預期為20.8億歐元。該集團去年超過80%的經常性運營收益是Gucci貢獻的。

在開雲集團之前，LVMH和Richemont的等公司均發布出色業績，因全球消費者紛紛拿出疫情期間攢下的錢購買奢侈品手袋、鞋子和珠寶，開雲集團業績對比也得益於2020年許多商店關門造成比較基數較低。

投資者一直對Gucci去年更大幅度的銷售下降憂心忡忡。相比之下，LVMH的路易威登和愛馬仕等品牌，在最嚴格封鎖放鬆之後，收入立即出現了強勁反彈。

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編輯：李勝君



