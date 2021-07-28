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【美國經濟】高盛預計2022年美國經濟增速大幅放緩

股市 00:40 2021/07/28

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高盛下調美國經濟增長預測， 指因服務業復甦放緩，圖為紐約時代廣場。（法新社資料圖片）

美國聯儲局在7月中旬褐皮書中，對於當前經濟狀況的形容由此前的「溫和復甦」變為「適度到強勁」，不過高盛在最新研報當中預計，隨著服務業的復甦步伐減速，美國經濟增速將在2022年下半年回落至1.5至2%的趨勢性水平。

高盛把美國今年第三季度和第四季度的增速預測，分別下調一個百分點，至8.5%和5%，全年的GDP預測仍維持6.6%不變。此外，該行還將截至今年底的失業率預測從4.2%上調至4.4%。

高盛首席經濟分析師哈哲思(Jan Hatzius)在給客戶的報告中稱，「我們一直預期，在疫苗接種和財政支持的推動下，經濟增長將在年中見頂。」，「但現在看來，隨後的減速可能會更劇烈一些，因為從商品到服務的復甦轉變銜接的可能沒有那麼好。」

金融博客ZeroHedge認為，高盛對經濟態度急轉主要有以下兩點原因：

其一、服務業並未如該行預期般大幅反彈，而且新冠確診病例不斷上升，也意味著復甦勢頭將明顯放緩。ZeroHedge認為，服務業完全復甦需要完全克服對病毒的恐懼，並且需要回歸到辦公室工作的常態，而現在看來，達到這兩點的時間可能比該行經濟學家預期的還要長。

其二、重返辦公室的情況，特別令人失望。ZeroHedge引述高盛報告當中的數據指出，目前美國大城市辦公室當中的工作人數，還只有疫情前的三分之一，此前的調查也顯示，比起疫情前，工人和僱主現在仍更加期望在家工作。

德意志銀行分析師George Saravelos此前便警告稱，目前美國疫苗接種率接近停滯，而通脹持續上漲導致消費需求停滯不前，這可能使市場之前預期的經濟強勁反彈無法實現，全球經濟最終可能以一個非常低的速度恢復。

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【工作模式】WFH已成過去？ 　美國科技企業興起戶外辦公

編輯：李勝君
 

美股 經濟狀況 疫苗 見頂 疫情 在家工作 GDP 褐皮書 美國聯儲局 美國

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