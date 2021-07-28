【ET開市直擊】港股二萬五不容有失 散戶如何調整策略？

港股連續兩日遭恐慌性拋售，恒生指數上日險守25000點。另外，北水連續第七日走資，頭三大淨流出的股份為李寧 （02331） 、港交所 （00388） 及騰訊 （00700） ；中芯 （00981） 則獲北水吸資21.5億元。港股市況勢頭轉差，散戶投資者應如何調整投略部署，保住本錢？獨立股評人唐牛今早9時，於《ET開市直擊》為你分析。

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嘉賓簡介：唐牛

財經編輯/記者出身，早與冧巴結緣，現於不同平台分享多年投資經驗及心得。愛鑽研通告，捉心理炒股，想對手所想，深信要快人一步，理想才能達到。

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重溫上日節目：港股瀉千點惹恐慌 龍頭股要避一避？

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00：46 - 美股外圍市況速報

02：24 - 港股較美股更值博？

06：20 - 港股上日市況回顧

07：21 - 港股市況分析支持在哪？

10：44 - 個股分析：美團 （03690） 股價前景 中央明言要保護外賣派餐送員權益

12：20 - 個股分析：恒大 （03333） 取消特別分紅 股價前景如何

14：45 - 板塊分析：物管股遭整改 影響有幾大華潤萬象生活 （01209） 、新城悅服務 （01775）

18：05 - 個股分析：平安好醫生 （01833）

19：53 - 個股分析：京東 （09618）

20：55 - 港股市前市況速報

22：10 - ET個股推介：新奧能源 （02688）

23：29 - 個股分析：明源雲 （00909）

25：15 - 個股分析：中芯國際 （00981）

26：10 - 個股分析：阿里巴巴 （09988）

27：33 - 個股分析：京東物流 （02618）

29：09 - 個股分析：中銀香港 （02388） + 中國銀行 （03988）

31：10 - 個股分析：申洲國際 （02313）

31：58 - 個股分析：信達生物 （01801）

33：15 - 個股分析：快手 （01024）

35：20 - 港股開市後速報

36：48 - 個股分析：建行 （00939）

38：10 - 個股分析：騰訊 （00700）

39：13 - 個股分析：吉利 （00175）

40：52 - 個股分析：中國中車 （01766）

41：47 - 個股分析：福祿控股 （02101）

40：52 - 個股分析：中國中車 （01766）

42：59 - 個股分析：阿里健康 （00241）

44：24 - 個股分析：中國電信 （00728）

45：24 - 個股分析：藥明生物 （02269）

46：50 - 個股分析：小米 （01810）

47：41 - 港股開市後速報

50：07 - 財經日誌提提你