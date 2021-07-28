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【ET開市直擊】港股二萬五不容有失 散戶如何調整策略？

股市 07:15 2021/07/28

分享：

港股連續兩日遭恐慌性拋售，恒生指數上日險守25000點。另外，北水連續第七日走資，頭三大淨流出的股份為李寧 （02331） 、港交所 （00388） 及騰訊 （00700） ；中芯  （00981）  則獲北水吸資21.5億元。港股市況勢頭轉差，散戶投資者應如何調整投略部署，保住本錢？獨立股評人唐牛今早9時，於《ET開市直擊》為你分析。

有股票疑難，歡迎：

＞WhatsApp（9613 3819）留言提問； 或

＞於《ET開市直擊》直播連結留言區留言。

嘉賓簡介：唐牛

財經編輯/記者出身，早與冧巴結緣，現於不同平台分享多年投資經驗及心得。愛鑽研通告，捉心理炒股，想對手所想，深信要快人一步，理想才能達到。

登入財經台：https：//video.hket.com/srvv023/財經台

重溫上日節目：港股瀉千點惹恐慌 龍頭股要避一避？

Time code：

00：46 - 美股外圍市況速報
02：24 - 港股較美股更值博？
06：20 - 港股上日市況回顧
07：21 - 港股市況分析支持在哪？
10：44 - 個股分析：美團  （03690）  股價前景 中央明言要保護外賣派餐送員權益
12：20 - 個股分析：恒大  （03333）  取消特別分紅　股價前景如何
14：45 - 板塊分析：物管股遭整改　影響有幾大華潤萬象生活  （01209）  、新城悅服務  （01775）  
18：05 - 個股分析：平安好醫生  （01833）  
19：53 - 個股分析：京東  （09618）  
20：55 - 港股市前市況速報
22：10 - ET個股推介：新奧能源  （02688）  
23：29 - 個股分析：明源雲  （00909）  
25：15 - 個股分析：中芯國際  （00981）  
26：10 - 個股分析：阿里巴巴  （09988）  
27：33 - 個股分析：京東物流  （02618）  
29：09 - 個股分析：中銀香港  （02388）  + 中國銀行  （03988）  
31：10 - 個股分析：申洲國際  （02313）  
31：58 - 個股分析：信達生物  （01801）  
33：15 - 個股分析：快手  （01024）  
35：20 - 港股開市後速報
36：48 - 個股分析：建行  （00939）  
38：10 - 個股分析：騰訊  （00700）  
39：13 - 個股分析：吉利  （00175）  
40：52 - 個股分析：中國中車  （01766）  
41：47 - 個股分析：福祿控股  （02101）  
40：52 - 個股分析：中國中車  （01766）  
42：59 - 個股分析：阿里健康  （00241）  
44：24 - 個股分析：中國電信  （00728）  
45：24 - 個股分析：藥明生物  （02269）  
46：50 - 個股分析：小米  （01810）  
47：41 - 港股開市後速報
50：07 - 財經日誌提提你

欄名 : ET開市直擊

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