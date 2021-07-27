  • 30°C
香港時間 : 2021727日 (二) 23:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【濠賭股】新濠博亞娛樂第二季淨虧損收窄至1.86億美元

股市 23:43 2021/07/27

分享：

新濠博亞娛樂（美：MLCO）公布，第二季度經調整物業EBITDA（除息稅、折舊和攤銷前溢利）為7,910萬美元，去年同期為虧損1.563億美元。期內，公司錄得應佔淨虧損為1.86億美元，較去年同期的3.681億美元有所收窄。

新濠博亞娛樂於次季總營運收益為5.7億美元，按年上升約222%。總營運收益上升主要由於澳門入境旅客人數錄得按年增加，帶動整體博彩分部及非博業務向好。

新濠主席兼行政總裁何猷龍表示，集團旗下綜合度假村業務於今年第二季度逐步回穩，中場及高端中場分部為推動季度業績回穩的主要動力。集團將投放更多資源於該市場分部，預期可繼續帶動業績增長。集團對本澳市場的前景保持樂觀，特別是本澳目前與其他大灣區城市磋商更具彈性的旅遊方案。

另外，新濠影滙第二期擴建工程的發展期限獲澳門政府批准延長至2022年12月27日。該項目將新增約900間豪華酒店客房及套房、大型室內及室外水上樂園、 cineplex戲院、高端餐廳及具備頂尖設施的會議展覽場地。

何猷龍又提到，公司撥款約1,600萬元澳門幣推出「疫苗接種鼓勵計劃」，目前，近六成半的澳門及香港同事已接種疫苗。

相關文章：新濠國際附屬向新濠博亞娛樂私人配售逾7218萬股

【濠賭股】澳門第二季幸運博彩毛收入按季升7.4%　

美股 新濠博亞娛樂（美：MPEL） EBITDA 何猷龍 澳門元

下一篇文章

【美國議息】儲局周四凌晨公布議息結果
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】騰訊ADR再跌　夜期僅升100點　北水再走13億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR再跌　夜期僅升100點　北水再走13億（不斷更新）
【港股市況】港股跌至幾時才喘定？　蘇沛豐：市場現恐慌性拋售　恒指料先補去年11月上升裂口
【港股市況】港股跌至幾時才喘定？　蘇沛豐：市場現恐慌性拋售　恒指料先補去年11月上升裂口
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】港股ADR恐慌狂瀉　騰訊ADR急挫10%　教育股美市跌3成（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】港股ADR恐慌狂瀉　騰訊ADR急挫10%　教育股美市跌3成（不斷更新）
【科技股女股神】Cathie Wood加快逃離中概股　減持騰訊、阿里巴巴、貝殼ADR
【科技股女股神】Cathie Wood加快逃離中概股　減持騰訊、阿里巴巴、貝殼ADR
【騰訊股價】騰訊昨跌7%穿500元後今再挫近9%　股價何時才見底？
【騰訊股價】騰訊昨跌7%穿500元後今再挫近9%　股價何時才見底？