【濠賭股】新濠博亞娛樂第二季淨虧損收窄至1.86億美元

新濠博亞娛樂（美：MLCO）公布，第二季度經調整物業EBITDA（除息稅、折舊和攤銷前溢利）為7,910萬美元，去年同期為虧損1.563億美元。期內，公司錄得應佔淨虧損為1.86億美元，較去年同期的3.681億美元有所收窄。

新濠博亞娛樂於次季總營運收益為5.7億美元，按年上升約222%。總營運收益上升主要由於澳門入境旅客人數錄得按年增加，帶動整體博彩分部及非博業務向好。

新濠主席兼行政總裁何猷龍表示，集團旗下綜合度假村業務於今年第二季度逐步回穩，中場及高端中場分部為推動季度業績回穩的主要動力。集團將投放更多資源於該市場分部，預期可繼續帶動業績增長。集團對本澳市場的前景保持樂觀，特別是本澳目前與其他大灣區城市磋商更具彈性的旅遊方案。

另外，新濠影滙第二期擴建工程的發展期限獲澳門政府批准延長至2022年12月27日。該項目將新增約900間豪華酒店客房及套房、大型室內及室外水上樂園、 cineplex戲院、高端餐廳及具備頂尖設施的會議展覽場地。

何猷龍又提到，公司撥款約1,600萬元澳門幣推出「疫苗接種鼓勵計劃」，目前，近六成半的澳門及香港同事已接種疫苗。

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