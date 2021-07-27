【恒大3333】恒大遭瑞銀削目標價逾4成至3.5元　股價年初至今年已累跌60%

▲ 恒大遭瑞銀削目標價逾4成至3.5元 股價年初至今年已累跌60%

恒大 （03333） 受累於一連串負面消息，股價年初至今已跌逾60%。瑞銀發表研究報告指，由於恒大的流動性及盈利負面因素尚未完全反映，將恒大目標價由6元下調至3.5元，維持「沽售」評級。以恒大周二收市價5.81元計，意味下行空間達39.8%。

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瑞銀指，恒大約有77%的總負債於12個月內到期，未來將關注恒大是否會大規模出售資產，包括舊改項目及恒大物業 （06666） 的項目，以及集團產生現金的能力。該行指，若恒大出現違約，其他負債水平較高的非國企內房商將較受影響，考慮到物業均價及毛利率下降，瑞銀將恒大2021至2023年每股盈利預測削減55%至62%。

恒大此前提出會逐步將房車寶、恒大冰泉、旅遊業務等分拆上市。瑞銀提醒，宜留意上市前融資會否出現更換經辦投行的情況。

瑞銀預期，今年恒大的合約銷售或可能會維持在7230億元人民幣，隨後兩年或每年下跌10%。

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