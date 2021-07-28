【港股市況】科網股連瀉兩日 分析：市場對監管走向欠把握、難言科網股已跌定

▲ 投資界認為，市場現時對監管走向欠缺把握，難言已經跌定。

中資科網股連續兩日暴瀉，美團 （03690） 累挫近3成，騰訊 （00700） 跌16%。投資界認為，市場處於對監管的恐慌當中，憂慮科企「一放就亂，一收就死」，監管走向難以預測，更難斷言科網股已經跌至低位。

內地監管風暴愈吹愈烈，上周教育「雙減」（減輕學生作業和校外培訓負擔）文件出台為市場投下震撼彈。國信證券（香港）科技及互聯網行業資深研究員鄭宇飛指，這令市場意識到監管打擊可以全方位牽涉整個行業，擔憂傳導至互聯網業，投資者對內地數據安全、反壟斷等監管走向缺乏把握。

事實上，騰訊在2018年遭遇的寒冬已反映市場對監管的憂慮。內地自2018年3月起暫停遊戲版號審批，近一年後騰訊才有遊戲重新獲批。主營業務遭整治，騰訊股價一路下行，由同年高位471元，跌至最低約250元，接近「腰斬」。

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去年底以來內地監管部門再出手，阿里巴巴 （09988） 因「二選一」壟斷行為接182億人幣天價罰單，近期推進三孩政策更出台「雙減」新規，令新東方 （09901） 、好未來（美︰TAL）暴瀉，均顯示內地監管整治決心及執行力度。

鄭宇飛指，對比2018年，本次監管時間可能更長，且牽涉整個互聯網業，預計陸續有政策出台，市場近兩日的不正常反應導致更多恐慌，後續需要監管層及企業管理層提供更多解讀，釐清不明朗因素。

星展香港及內地電訊及科技行業分析師譚紫宏認為，跌市更多反映國家對資本市場運作的監管，內地對VIE（Variable Interest Entity，可變利益實體）架構的限制、滴滴（美︰DIDI）因網絡安全審查可能面臨退市、擁100萬用戶企業赴國外上市須申報等，均令資本市場不確定性增加。

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編輯：陳健婷

