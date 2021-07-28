  • 31°C
香港時間 : 2021728日 (三) 09:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】科網股連瀉兩日 分析：市場對監管走向欠把握、難言科網股已跌定

股市 09:00 2021/07/28

分享：

投資界認為，市場現時對監管走向欠缺把握，難言已經跌定。

中資科網股連續兩日暴瀉，美團 （03690） 累挫近3成，騰訊 （00700） 跌16%。投資界認為，市場處於對監管的恐慌當中，憂慮科企「一放就亂，一收就死」，監管走向難以預測，更難斷言科網股已經跌至低位。

內地監管風暴愈吹愈烈，上周教育「雙減」（減輕學生作業和校外培訓負擔）文件出台為市場投下震撼彈。國信證券（香港）科技及互聯網行業資深研究員鄭宇飛指，這令市場意識到監管打擊可以全方位牽涉整個行業，擔憂傳導至互聯網業，投資者對內地數據安全、反壟斷等監管走向缺乏把握。

事實上，騰訊在2018年遭遇的寒冬已反映市場對監管的憂慮。內地自2018年3月起暫停遊戲版號審批，近一年後騰訊才有遊戲重新獲批。主營業務遭整治，騰訊股價一路下行，由同年高位471元，跌至最低約250元，接近「腰斬」。

彭博：傳美國或限制基金投資中港市場 美國基金大舉拋售中港資產【下一頁】

去年底以來內地監管部門再出手，阿里巴巴 （09988） 因「二選一」壟斷行為接182億人幣天價罰單，近期推進三孩政策更出台「雙減」新規，令新東方 （09901） 、好未來（美︰TAL）暴瀉，均顯示內地監管整治決心及執行力度。

鄭宇飛指，對比2018年，本次監管時間可能更長，且牽涉整個互聯網業，預計陸續有政策出台，市場近兩日的不正常反應導致更多恐慌，後續需要監管層及企業管理層提供更多解讀，釐清不明朗因素。

星展香港及內地電訊及科技行業分析師譚紫宏認為，跌市更多反映國家對資本市場運作的監管，內地對VIE（Variable Interest Entity，可變利益實體）架構的限制、滴滴（美︰DIDI）因網絡安全審查可能面臨退市、擁100萬用戶企業赴國外上市須申報等，均令資本市場不確定性增加。

相關文章：

【港股市況】大摩：市場重新評價中資股、料下行空間逾兩成　重申未到「撈底」時

【港股市況】國信程嘉偉：恒指將有技術反彈但大市仍未跌定　降年底目標價至23000點

編輯：陳健婷
 

港股 新經濟股 反壟斷 新東方—S（09901） 阿里巴巴－SW（09988）

下一篇文章

【ET開市直擊】港股二萬五不容有失 散戶如何調整策略？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】港股ADR恐慌狂瀉　騰訊ADR急挫10%　教育股美市跌3成（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】港股ADR恐慌狂瀉　騰訊ADR急挫10%　教育股美市跌3成（不斷更新）
【港股市況】港股跌至幾時才喘定？　蘇沛豐：市場現恐慌性拋售　恒指料先補去年11月上升裂口
【港股市況】港股跌至幾時才喘定？　蘇沛豐：市場現恐慌性拋售　恒指料先補去年11月上升裂口
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR高港3%　夜期收市升206點　北水再走13億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR高港3%　夜期收市升206點　北水再走13億（不斷更新）
【科技股女股神】Cathie Wood加快逃離中概股　減持騰訊、阿里巴巴、貝殼ADR
【科技股女股神】Cathie Wood加快逃離中概股　減持騰訊、阿里巴巴、貝殼ADR
【港股市況】彭博：傳美國或限制基金投資中港市場 美國基金大舉拋售中港資產
【港股市況】彭博：傳美國或限制基金投資中港市場 美國基金大舉拋售中港資產