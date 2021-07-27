九倉置業發盈喜 預期上半年虧轉盈賺最少25億元

本港大型商場海港城營運商九倉置業(01997)發盈喜，表示截至今年6月止的六個月期間，集團的投資物業未變現重估虧損大幅減少，據初步估計，集團在同期預期錄得不少於25億元的股東應佔盈利，去年同期九倉置業錄得虧損44.5億元。九倉置業周二收報44.4元，跌0.6%。目前歷史周息率為3.3厘。

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另外大摩發表研究報告表示，本地地產股年初至今表現跑贏恒指，估值較每股資產淨值折讓49％，估值便宜及提供4厘股息回報，該行維持對本地地產股吸引的看法，並調高目標價，當中長實（01113）目標價由50元上調至56元，新地（00016）由133元升至135元，新世界發展（00017）則由40.5元升至41元。

大摩同時指，本港上半年樓價升6％，預期今年及明年樓價分別升9％及5％，高於此前預測的3％及5％，主要受到租金復甦、長期持續低息及供應短缺所支持。一手及二手成交量料按年分別增長15％及40％。

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