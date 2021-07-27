【阿里巴巴】張勇：平台經濟是全世界嶄新課題 過去一年阿里巴巴有更深理解

▲ 阿里巴巴主席張勇表示，過去一年阿里巴巴對平台經濟有更深的理解和體會。

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團去年因監管原因煞停上市，揭開中國互聯網行業監管風暴序幕，阿里巴巴今年4月更因涉「二選一」壟斷行為，遭罰創紀錄的182億人民幣罰款。主席兼首席執行官張勇最新在致股東信中指，平台經濟是全世界面臨的嶄新課題，過去一年阿里巴巴對平台經濟有更深的理解和體會，「平台型企業帶有天然的社會公共屬 性。我們應該更多深入思考的是，我們能創造多少社會價值，參與解決多少核心科技的問題， 如何更好地支持鄉村振興的發展，如何變得更綠色和可持續。」

科網股近兩個交易日重挫，阿里巴巴今日再跌6.4%，報179.9元，最新市值縮至3.9萬億元。集團將於8月3日公佈上季（新財年首季）業績。

阿里巴巴組織升級成立生活服務板塊 合夥人俞永福分管【下一頁】

張勇在信中指，阿里巴巴成立之初，就確立了「讓天下沒有難做的生意」這一使命，22年來阿里相信長期主義，願意做時間的朋友，堅持為未來而投資。他在今年的《致股東信》中特別提及高德地圖，稱「作為創新的另一代表，高德進入阿里巴巴生態8年，日均活躍用戶數如今穩定在1億左右，並逐步由一個導航工具，走向路途中指引方向的跨場景、多功能的生活服務平台。」

組織變革方面，張勇指隨著業務賽道愈來愈豐富，阿里巴巴亦在探索創新多元化治理體系，這在整個互聯網行業甚至全球範圍的大公司內都並不多見，阿里巴巴希望在經營制度、治理制度、績效制度和分配制度上，能夠有節奏、有步驟地進行全方位的變革，讓組織更敏捷，讓文化更簡單。

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編輯：陳健婷