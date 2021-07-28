【東京奧運】開幕禮旁述冒犯各國 MBC社長致歉

▲ 南韓MBC電視台上周五（23日）轉播東京奧運開幕禮時，選用切爾諾貝爾事件代表烏克蘭等具爭議旁述。

南韓MBC電視台上周五（23日）轉播東京奧運開幕禮時，選用切爾諾貝爾事件代表烏克蘭等具爭議旁述，來介紹各國代表團進場。網民不滿電視台負面標籤各國，南韓MBC電視台社長朴晟濟正式向各國致歉，並承諾會加強審查。

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朴晟濟周一（26日）於MBC總部大樓舉行記者會。他在會上鞠躬致歉，承認MBC轉播東奧開幕禮的方式不夠慎重，更破壞了奧運會一直傳遞的友誼、團結及和諧等重要價值。他同時更特別向烏克蘭及羅馬尼亞駐南韓大使館致歉。

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朴晟濟承諾電視台將作出重大改革，包括成立道德委員會和改善審查機制。

MBC上周五轉播開幕禮後，隨即有大量網民批評MBC不尊重各國，描述各國的方式製造了刻板負面印象。

MBC其後曾發表聲明，指電視台提供相關圖片和旁述，是希望幫助觀眾更容易了解不同國家。但MBC也承認上述表達方式有欠尊重，犯下了不可饒恕的錯誤。

事實上，MBC在多年前就早有前科。MBC在轉播2008年北京奧運時，曾分別以「非洲死亡之心」及「嚴重通貨膨脹的國家」來形容乍得（Chad）和津巴布韋。

責任編輯：鄭錦玲