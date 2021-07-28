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【電子消費券】領展加碼送1700萬元優惠   消費滿 500元即可換領一公斤金鳳香米

理財智慧 08:23 2021/07/28

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市民最快於本周日（８月1日）收到首期2,000元的電子消費券，為配合政府消費券計劃展開，領展將於23個商場及街市加碼送出總值1,700萬元優惠，鼓勵大眾善用手上的消費券，為民生消費增值。

【職場出路】幼兒教育學位課程年年「爭崩頭」 幼兒工作員與幼稚園教師有何分別?，詳見【下一頁

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領展繼早前6月10日宣布與AlipayHK攜手送出街市現金券，領展趁第一期電子消費券於8月發放，推出第二撃優惠的「消費添飯家煮意」活動，顧客於指定領展商場或街市單次消費滿500元，即送一公斤金鳳香米，同時可累積印花，換領人氣家電，更可於11月份參加千萬元大抽獎，頭獎價值高達10萬元。

【著數優惠】消費券首期2000元最快周日到手 希慎集團推逾1000萬元獎賞 每星期送iPhone 12 Pro，詳見【下一頁


以上「消費添飯家煮意」活動於8月1日至10月15日推出，顧客只需登記成為領展會員，並於23個指定商場或街市* 以參與消費券計劃的其中一個電子支付平台單次消費滿500元，即可換領一公斤金鳳香米，消費越多越「得米」。

另外，顧客於23個指定商場或街市* 以電子貨幣消費，單一發票計算每滿50元，即可領取電子印花一個，儲滿150個電子印花，可換領récolte花灑萃取咖啡機或厚燒格子三文治機。若儲滿300個電子印花，即可換領récolte日式電飯煲一個。

若顧客以消費券電子支付平台所支付的消費，其發票可同時用於香米及電子印花換領。餘下的電子印花更可用於參加於11月份舉行、獎品總值千萬元的大抽獎，有機會獲得10萬元獎賞。禮品數量有限，先到先得，換完即止。

【家朗優惠】張家朗歷史性奪金 多間商店推出優惠慶祝 最高可享半價，詳見【下一頁

*指定商場或街市包括
港島區： 小西灣廣場
九龍區： 黃大仙中心、樂富廣場及街市、鯉魚門廣場、秀茂坪商場及街市、啟田商場、慈雲山中心、彩雲商場、南昌薈及街市
新界區： T Town、天澤商場、天耀廣場、良景廣場、蝴蝶廣場及街市、彩園廣場、太和廣場、禾輋廣場、沙角商場、TKO Gateway及街市 、TKO Spot及街市、逸東廣場、長發廣場、富東廣場及街市

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記者：陳詠妍

 


 

領展 電子消費券 街市 家電 商場 電子支付

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