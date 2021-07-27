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【單位圖輯】屯門畔海現樓單位首曝光　3348呎海景別墅全面睇

股樓投資 19:53 2021/07/27

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由英皇集團發展的矜罕豪宅項目首次開放現樓示範屋。是次開放的單位為項目7號屋，實用面積3348平方呎，另連494平方呎私人花園、56平方呎平台以及640平方呎天台。發展商指，單位裝修費用約800萬元。

單位間隔為4房3套，同時設有私人升降機以及天台游泳池。LG層為車庫，共提供2個車位。而G層（地下）即是入口大門所在，廚房及客飯廳皆位於G層。廚房外空間設有大吧台，特大客飯廳放置吧台後仍有大量空間可放置大餐台、大沙發等家具。示範屋特設大型落地玻璃將連接客飯廳連接至花園，將景觀以及採光度提升至最高。

畔海7號屋G層（地下）客飯廳及廚房圖片

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而1樓設有起居室、兩間睡房和一個獨立浴室，其中一個為套房。起居室呈正方型，可放置沙發、茶几等家具，窗口連接平台。另外，設計師在樓梯凹位罷放型格吧台，盡用空間。1樓小睡房呈長方形，外連平台，而套房空間偌大，房內亦連有衣帽間及廁所。

畔海7號屋1樓起居室及睡房圖片

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2樓同樣設吧枱和兩間套房，面積最大的主人套房位於此層。主人房呈L型，一側可擺放寢具，而與套房浴室相連的一側被間隔為大化妝間，可擺放衣櫃、化妝枱、工作枱等。房內浴室設淋浴間及浴缸，亦附有主人房專屬的化妝櫃。

畔海7號屋2樓睡房圖片

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最高一層為天台，設有烤爐、鋅盤及泳池。大個大睡房與天台同向，外望住戶休憩空間及海景，景色開揚。

畔海7號屋地庫及天台圖片

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資料顯示，屯門畔海位於澄麗路9號，項目由8座洋房組成，實用面積由3290至4858平方呎不等，間隔由4房3套至5房5套，所有單位皆連花園、天台及平台，並設私人車庫、升降機及泳池。目前項目已透過招標形式售出3號洋房，成交價約1.3億元。英皇集團執行董事張炳強透露，買家並非內地人，並表示看好本港樓市發展，會依市場需求推出項目洋房招標，而現樓單位已開放預約參觀。

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撰文 : 謝昕蕎

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