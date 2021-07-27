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【筍盤推介】鐵路沿綫屋苑 自設3個購物商場購物超方便 2房低水價放售

股樓投資 19:43 2021/07/27

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樓市勢頭持續強勁，隨著暑假來臨，不少家長會趁機換樓。以下介紹的2房放盤位於藍田麗港城，單位空間感十足，而且叫價低於銀行估價，屬低水之選。

【家朗優惠】張家朗歷史性奪金 多間商店推出優惠慶祝 最高可享半價，詳見【下一頁


由長江實業（01113）、蜆殼石油及和記黃埔地產合作發展的藍田麗港城，是香港最大型私人屋苑之一，佔地大約100萬平方呎。屋苑分四期發展，設有38座，共8,069伙。屋苑於1990年至1994年間入伙，樓齡約27年至31年。麗港城規模很大，屋苑自設3個購物商場，以及兩個會所。麗港城也鄰近港鐵藍田站，也設有多條巴士及小巴路線，可前往各區，配套齊全，交通方便。

【職場出路】幼兒教育學位課程年年「爭崩頭」 幼兒工作員與幼稚園教師有何分別?詳見【下一頁

是次介紹的放盤單位位麗港城1期17座極低層C室，單位實用面積517平方呎，間隔為2房，業主叫價720萬元，實用面積叫價每呎13,926元。單位的最大賣點，是叫價低水，銀行估凸價，現時中國銀行網上即時物業估值達764萬元（估價日期 : 2021年7月22日），單位現時叫價較估值低44萬元。
 

以下為單位相片：

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放盤詳細資料如下：

放盤單位： 麗港城1期17座極低層C室（ 物業編號： BX16676170）
實用面積： 517平方呎
間隔： 2房
叫價： 720萬元
賣點：
  • 銀行估凸價，中國銀行網上即時物業估值達764萬元（估價日期 : 2021年7月22日），單位現時叫價較估值低44萬元
  • 傳統藍籌屋苑
  • 鄰近港鐵藍田站，而附近設公共運輸交匯處，有多條巴士及專線小巴路線，四通八達
  • 麗港城生活配套齊全，自設3個購物商場，包括麗港城商場、城中薈及麗港中心，內有多間餐廳、超級市場、便利店、生活用品店等民生店舖，住戶生活所需一應俱全
    - 屋苑於第一期及第三期分別設有住客會所，提供室外泳池、網球場、健身室、卡拉OK房及兒童遊樂場等設施

 

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：

https://bit.ly/3kYZq6T

註：．以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

      ．投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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記者：陳詠妍

低水 麗港城 鐵路 私人屋苑 藍田 港鐵

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