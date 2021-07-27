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【港股淪陷】股災大贏家 6大反向ETF逐個捉

股樓投資 20:45 2021/07/27

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科網股及其他中資股近日遭沉重沽壓，恒指繼昨日(26日)後今日再出現大跌市，全日下跌1100點。惟股災下有輸家的同時亦誕生贏家。和多個指數呈逆向關係的多隻反向ETF，近日俱勢如破竹，表現最佳的一隻今日更單日取得雙位數升幅。在目前甚不明朗的市況下，足以成為有效的對沖工具，減少投資組合的帳面損失。再從大市層面看，恒指近日一舉失守7月前底26800點水平後即急轉直下，今日亦一度低見24748點。萬一未來數日大市再足這位，恒指有機會下試24000點，反向ETF仍有一定上升水位。

本港反向ETF一覽：

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【恒大3333】遭標普下調評級 突取消派特別息 恒大全日急挫13%   詳情請看【下一頁

除了上述ETF，本港亦有追蹤其他指數的反向ETF。包括和美股標普500指數呈反向關係的XIGX標普(07332)，和納斯達克100指數呈反向關係的FI華夏納一百(07331),及和內地滬深300指數反向關係的XI南方滬深三百(07333)等。

【騰訊700】女股神大手減持 微信傳暫停新帳號註冊 騰訊續遭洗倉挫近一成   詳情請看【下一頁

 

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撰文 : 李尚毅

FI二南方恒指（07500） 港股

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