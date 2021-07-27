【港股淪陷】股災大贏家 6大反向ETF逐個捉

科網股及其他中資股近日遭沉重沽壓，恒指繼昨日(26日)後今日再出現大跌市，全日下跌1100點。惟股災下有輸家的同時亦誕生贏家。和多個指數呈逆向關係的多隻反向ETF，近日俱勢如破竹，表現最佳的一隻今日更單日取得雙位數升幅。在目前甚不明朗的市況下，足以成為有效的對沖工具，減少投資組合的帳面損失。再從大市層面看，恒指近日一舉失守7月前底26800點水平後即急轉直下，今日亦一度低見24748點。萬一未來數日大市再足這位，恒指有機會下試24000點，反向ETF仍有一定上升水位。

本港反向ETF一覽：

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除了上述ETF，本港亦有追蹤其他指數的反向ETF。包括和美股標普500指數呈反向關係的XIGX標普(07332)，和納斯達克100指數呈反向關係的FI華夏納一百(07331),及和內地滬深300指數反向關係的XI南方滬深三百(07333)等。

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