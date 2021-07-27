  • 32°C
香港時間 : 2021727日 (二) 20:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】瑞安房地產擬分拆中國新天地來港上市 集資5億美元

股樓投資 20:01 2021/07/27

分享：

瑞安房地產（00272）傳正計劃分拆商業地產業務中國新天地來港上市，並正就上市事宜與潛在顧問機構作初步洽商，預期最快明年上市，集資約5億美元。

【新股IPO】理想汽車通過聆訊 傳集資10億至15億美元，見【下一頁】

中國新天地於2013年由瑞安房地產成立，並以獨立經營旗下的商業物業資產。據資料顯示，作為瑞安房地產旗下獨立運作的全資子公司，中國新天地目前負責營運管理上海新天地、虹橋天地、武漢天地、重慶天地等項目。

延伸閱讀：花旗指金沙旗下倫敦人具競爭力　重申該股為濠賭股首選

    點擊圖片放大
    +4
    +3

中國新天地主席羅康瑞早年已提出，中國新天地正等待適當時機上市，以體現旗下商業物業的價值，同時指由瑞安房地產開發的商業地產項目將會以市價出售給中國新天地。

同場加映：【iM會客室】恒指2000點洗倉後 25000會否再失守

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

瑞安建業（00983） 瑞安房地產（00272） 瑞安 IPO 港股

下一篇文章

【單位圖輯】屯門畔海現樓單位首曝光　3348呎海景別墅全面睇
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【打疫苗有獎抽】總商會首輪疫苗大抽獎結果公布 首輪送出Benz房車等1099份獎品 總值650萬元
【打疫苗有獎抽】總商會首輪疫苗大抽獎結果公布 首輪送出Benz房車等1099份獎品 總值650萬元
【樓市熱話】疑似業主老婆想爆門入屋 租戶不願開門上網求助 網民：只有執達吏才有權爆門
【樓市熱話】疑似業主老婆想爆門入屋 租戶不願開門上網求助 網民：只有執達吏才有權爆門
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎第二輪抽獎結果出爐　下周一起開始領獎
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎第二輪抽獎結果出爐　下周一起開始領獎
【公屋裝修】40萬將300呎公屋變身外國木屋 一家三口各擁自己天地 一個設計解決客廳採光問題
【公屋裝修】40萬將300呎公屋變身外國木屋 一家三口各擁自己天地 一個設計解決客廳採光問題
【打疫苗有獎抽】銀行公會推出大抽獎周一起登記 　可贏10萬元免找數簽賬額
【打疫苗有獎抽】銀行公會推出大抽獎周一起登記 　可贏10萬元免找數簽賬額
【香港奪金】張家朗為港奪奧運金牌 先穩袋750萬獎金 仲可以免費搭港鐵一世
【香港奪金】張家朗為港奪奧運金牌 先穩袋750萬獎金 仲可以免費搭港鐵一世