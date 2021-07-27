【新股IPO】瑞安房地產擬分拆中國新天地來港上市 集資5億美元

瑞安房地產（00272）傳正計劃分拆商業地產業務中國新天地來港上市，並正就上市事宜與潛在顧問機構作初步洽商，預期最快明年上市，集資約5億美元。

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中國新天地於2013年由瑞安房地產成立，並以獨立經營旗下的商業物業資產。據資料顯示，作為瑞安房地產旗下獨立運作的全資子公司，中國新天地目前負責營運管理上海新天地、虹橋天地、武漢天地、重慶天地等項目。

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中國新天地主席羅康瑞早年已提出，中國新天地正等待適當時機上市，以體現旗下商業物業的價值，同時指由瑞安房地產開發的商業地產項目將會以市價出售給中國新天地。

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記者：張以正