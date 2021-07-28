  • 31°C
香港時間 : 2021728日 (三) 10:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績│電訊股】和記電訊香港上半年少賺79% 連特別息中期派每股22.08仙、今低開逾一成

股市 09:22 2021/07/28

分享：

3香港母企和記電訊香港公佈上半年業績，純利按年跌79%。

和記電訊香港 （00215） 公佈截至6月底半年業績，總收益按年增長29%至25.65億元，EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤）按年跌4%至7.47億元，純利按年下滑79%至3100萬元。和電香港派發每股中期股息2.28仙，按年持平，另外派發每股特別中期股息19.8仙。以該股昨日收報1.63元計算，周息率達近17厘。

和電香港今早低開逾一成，報1.44元，跌11.7%。

和電香港表示，上半年EBITDA總額下跌，主要由於漫遊收益與去年同期比較下跌，儘管旅遊限制對漫遊業務造成影響，本地服務收益與去年同期比較增長4%。

電訊盈科出售數據中心予DigitalBridge　涉資58.5億元【下一頁】

截至6月底，和記電訊香港於港澳的客戶總數下跌2%至約320萬名，主要由於澳門預繳客戶減少，惟2020年11月SoSIM成功推出，令香港預繳客戶強勁增長，抵銷部分跌幅。每月後繳客戶流失率穩定於1.1%。本地後繳淨ARPU（每月每戶平均收入）上升7%至 160港元，主要是由於企業分部的貢獻增加及更多客戶升級5G服務。

集團又指，董事會視2021年為過渡年，營運表現及營商動力將逐步提升。董事會預期將維持派息在2020年的3.61億元的水平，直至股東應佔經常性溢利超過3.61億元，屆時派息將調整至相當於年度股東應佔溢利的100%。

相關文章：

【Tesla業績】Tesla業績超預期　純利首次破十億美元　增長10倍　Bitcoin減值2300萬美元

【滙豐HSBC】滙豐8月2日審議中期業績　決定是否派中期息、股價升2%

編輯：陳健婷

港股 傳統經濟股 EBITDA 派息 電訊 和記電訊香港（00215）

上一篇文章

【盈喜】海港城母企九龍倉置業　上半年扭虧料純利不少於25億元、今低開1.9%

下一篇文章

螞蟻旗下共享單車企業哈囉撤回美國IPO申請
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】騰訊ADR高港3%　夜期收市升206點　北水再走13億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR高港3%　夜期收市升206點　北水再走13億（不斷更新）
【港股市況】港股跌至幾時才喘定？　蘇沛豐：市場現恐慌性拋售　恒指料先補去年11月上升裂口
【港股市況】港股跌至幾時才喘定？　蘇沛豐：市場現恐慌性拋售　恒指料先補去年11月上升裂口
【科技股女股神】Cathie Wood加快逃離中概股　減持騰訊、阿里巴巴、貝殼ADR
【科技股女股神】Cathie Wood加快逃離中概股　減持騰訊、阿里巴巴、貝殼ADR
【銀色債券】銀債周五截止認購　 滙豐、中銀認購人數及金額破紀錄（第四版）
【銀色債券】銀債周五截止認購　 滙豐、中銀認購人數及金額破紀錄（第四版）
【港股市況】彭博：傳美國或限制基金投資中港市場 美國基金大舉拋售中港資產
【港股市況】彭博：傳美國或限制基金投資中港市場 美國基金大舉拋售中港資產
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）