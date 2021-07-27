  • 32°C
香港時間 : 2021727日 (二) 20:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績│電訊股】和記電訊香港上半年少賺79% 連特別息中期派每股22.08仙

股市 19:15 2021/07/27

分享：

3香港母企和記電訊香港公佈上半年業績，純利按年跌79%。

和記電訊香港 （00215） 公佈截至6月底半年業績，總收益按年增長29%至25.65億元，EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤）按年跌4%至7.47億元，純利按年下滑79%至3100萬元。和電香港派發每股中期股息2.28仙，按年持平，另外派發每股特別中期股息19.8仙。以該股今日收報1.63元計算，周息率達近17厘。

和電香港表示，上半年EBITDA總額下跌，主要由於漫遊收益與去年同期比較下跌，儘管旅遊限制對漫遊業務造成影響，本地服務收益與去年同期比較增長4%。

電訊盈科出售數據中心予DigitalBridge　涉資58.5億元【下一頁】

截至6月底，和記電訊香港於港澳的客戶總數下跌2%至約320萬名，主要由於澳門預繳客戶減少，惟2020年11月SoSIM成功推出，令香港預繳客戶強勁增長，抵銷部分跌幅。每月後繳客戶流失率穩定於1.1%。本地後繳淨ARPU（每月每戶平均收入）上升7%至 160港元，主要是由於企業分部的貢獻增加及更多客戶升級5G服務。

集團又指，董事會視2021年為過渡年，營運表現及營商動力將逐步提升。董事會預期將維持派息在2020年的3.61億元的水平，直至股東應佔經常性溢利超過3.61億元，屆時派息將調整至相當於年度股東應佔溢利的100%。

相關文章：

【Tesla業績】Tesla業績超預期　純利首次破十億美元　增長10倍　Bitcoin減值2300萬美元

【滙豐HSBC】滙豐8月2日審議中期業績　決定是否派中期息、股價升2%

編輯：陳健婷

港股 傳統經濟股 EBITDA 派息 電訊 和記電訊香港（00215）

上一篇文章

【恒指夜期+北水】夜期反彈250點　對賭美限制傳言真假　港股恐慌性拋售北水再走13億（不斷更新）

下一篇文章

【外滙基金】外滙基金上半年投資收入1027億元　按年大增9.7倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中芯國際】中芯國際連續兩日成跌市避風港　逾130億成交倒跌後再倒升6%
【中芯國際】中芯國際連續兩日成跌市避風港　逾130億成交倒跌後再倒升6%
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】港股ADR恐慌狂瀉　騰訊ADR急挫10%　教育股美市跌3成（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】港股ADR恐慌狂瀉　騰訊ADR急挫10%　教育股美市跌3成（不斷更新）
【騰訊股價】騰訊昨跌7%穿500元後今再挫近9%　股價何時才見底？
【騰訊股價】騰訊昨跌7%穿500元後今再挫近9%　股價何時才見底？
【恒指夜期+北水】夜期反彈250點　對賭美限制傳言真假　港股恐慌性拋售北水再走13億（不斷更新）
【恒指夜期+北水】夜期反彈250點　對賭美限制傳言真假　港股恐慌性拋售北水再走13億（不斷更新）
【互聯網監管】市監局等7部門指引維護外賣送餐員權益　美團連續兩日跌約15%失200元
【互聯網監管】市監局等7部門指引維護外賣送餐員權益　美團連續兩日跌約15%失200元