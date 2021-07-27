【業績│電訊股】和記電訊香港上半年少賺79% 連特別息中期派每股22.08仙

▲ 3香港母企和記電訊香港公佈上半年業績，純利按年跌79%。

和記電訊香港 （00215） 公佈截至6月底半年業績，總收益按年增長29%至25.65億元，EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤）按年跌4%至7.47億元，純利按年下滑79%至3100萬元。和電香港派發每股中期股息2.28仙，按年持平，另外派發每股特別中期股息19.8仙。以該股今日收報1.63元計算，周息率達近17厘。

和電香港表示，上半年EBITDA總額下跌，主要由於漫遊收益與去年同期比較下跌，儘管旅遊限制對漫遊業務造成影響，本地服務收益與去年同期比較增長4%。

電訊盈科出售數據中心予DigitalBridge 涉資58.5億元【下一頁】

截至6月底，和記電訊香港於港澳的客戶總數下跌2%至約320萬名，主要由於澳門預繳客戶減少，惟2020年11月SoSIM成功推出，令香港預繳客戶強勁增長，抵銷部分跌幅。每月後繳客戶流失率穩定於1.1%。本地後繳淨ARPU（每月每戶平均收入）上升7%至 160港元，主要是由於企業分部的貢獻增加及更多客戶升級5G服務。

集團又指，董事會視2021年為過渡年，營運表現及營商動力將逐步提升。董事會預期將維持派息在2020年的3.61億元的水平，直至股東應佔經常性溢利超過3.61億元，屆時派息將調整至相當於年度股東應佔溢利的100%。

相關文章：

【Tesla業績】Tesla業績超預期 純利首次破十億美元 增長10倍 Bitcoin減值2300萬美元

【滙豐HSBC】滙豐8月2日審議中期業績 決定是否派中期息、股價升2%

編輯：陳健婷