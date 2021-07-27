【新股IPO】理想汽車通過聆訊 傳集資10億至15億美元

引述外電報道，理想汽車已通過上市聆訊，高盛及中金公司為聯席保薦人。該股是次上市擬集資約10億至15億美元。根據理想汽車初步招股文件顯示，理想汽車的首款及目前唯一一款商業化的增程式電動汽車型「理想ONE」，截至年6月底止已交付逾6.3萬輛，理想汽車計劃在明年推出X平台上首款全尺寸豪華增程式電動SUV，並於2023年在X平台上推出另外兩款SUV，預期自2023年起每年至少推出兩款高壓純電動車型。

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今年首季理想汽車錄得收入35.75億元人民幣，淨虧損擴大至近3.6億元人民幣，相較去年同期，虧損為7,711.3萬元人民幣。由於理想汽車於去年7月在美國上市，未符合港交所第二上市要求，因此今次將以雙重主要上市方式在港掛牌。

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理想汽車創始人李想目前持有理想汽車23.79%股權，美團(03690)其餘投資者包括字節跳動、明勢資本、經緯中國等。另外，美團董事長王興作為公司非執董，亦透過信託持股。

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記者：張以正