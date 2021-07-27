【小米造車】傳安徽省有意引入小米造車廠 安徽江淮汽車集團成代工商

內媒報導稱，內地安徽省國資委正與小米（01810）接洽，有意將小米汽車引入合肥，但有關招商引資政策尚未確定。小米全日跌5.8%，報24.35元，成交76.7億元。

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另外，報導亦指，安徽江淮汽車集團將為小米汽車代工，首款車型或主攻20萬元人民幣以下的市場，並布局換電業務。早前有指，小米董事長雷軍不斷往各地考察，並與上汽、比亞迪（01211）、長城汽車（02333）等車企進行溝通交流。

小米公關部總經理王化澄清指，近日有關小米造車的訊息已經愈傳愈離譜。他強調傳聞並非事實，一切皆以官方公布的消息為準。

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