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【每日焦點】三星兩款新摺機將支援IPX8防水功能　蘋果修補iOS 14.7系統漏洞

科技 20:00 2021/07/27

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三星（Samsung）Galaxy Z Flip 3的防水規格曝光。另外，Apple推出iOS 14.7.1及iPadOS 14.7.1更新版，以修正系統漏洞。

最近網上出現不少關於三星（Samsung）Galaxy Z Flip 3和Z Fold 3手機的傳聞。據外國爆料人士指出，兩款摺疊手機均具有IPX8防水功能。同時，他也透露了不少關於手機屏幕、相機鏡頭等詳細資料，當中Galaxy Z Fold 3內部屏幕尺寸為7.6吋，外屏為6.2吋，機身背面採用1200萬像素鏡頭，1000萬像素自拍鏡頭，以及400萬像素主自拍鏡頭。

【三星發布會】三星GalaxyZ Flip 3及Z Fold 3摺機提供IPX8防水功能　支援S Pen手寫筆

此外，蘋果於上週（Apple）發布iOS 14.7及iPadOS 14.7系統更新，但有使用Touch ID的iPhone用戶表示，在更新系統後，無法正常使用手機解鎖Apple Watch的功能。為此，Apple推出iOS 14.7.1及iPadOS 14.7.1更新版本，以修正手錶解鎖及系統漏洞問題。

蘋果發布iOS 14.7.1及iPadOS 14.7.1系統更新　修補系統漏洞及Apple Watch解鎖問題

【更多科技新聞】

＜＜【惡意軟件】中國列出11款不安全軟件　360安全瀏覽器、QQ及騰訊視頻榜上有名

＜＜【機迷熱話】擴充遊戲陣容　Sony擬讓PS5主機支援PS3遊戲

責任編輯：李寶如

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