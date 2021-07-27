【蘋果新品】傳新款iPad mini將採用8.3吋超窄邊框　 或會移除Home鍵

▲ 最新外媒報道指，iPad mini或採用8.3吋超窄邊框，更有機會移除Home鍵。

相信有不少果粉關注蘋果（Apple）推出新一代iPad mini產品。據外媒《9to5mac》最新報道指，iPad mini或採用8.3吋超窄邊框，更有機會移除Home鍵，以擴大屏幕的顯示面積。

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《9to5mac》引述分析師Ross Young報告指出，iPad mini 6屏幕將搭載8.3吋超窄邊框，該尺寸較上一代的7.9吋更大。除了邊框變窄之外，iPad mini 6或會移除Home鍵設計，配備A15芯片。較早前，著名蘋果分析師郭明錤也曾預測，新版iPad mini屏幕尺寸介乎於8.5至9吋之間。

另外，彭博社也有報道指，新款iPad mini會移除Home鍵，其設計將迎來9年以內的最大改動。不過，現時尚未清楚iPad mini是否提供Face ID解鎖功能，或有機會搭載配有Touch ID的電源鍵，但預計產品會在今年秋季推出。

責任編輯：李寶如