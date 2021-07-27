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【有相睇】全屋靚裝深得客心　高市價30萬照買東港城3房

股樓投資 18:53 2021/07/27

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換樓搬屋，若單位本身附有裝修可免去不少麻煩，裝修時尚靚麗則更錦上添花。美聯物業林振聲表示，樓市交投氣氛活躍，有換樓客為購得「心頭好」，以高市價30萬元購入東港城3房單位，涉資998萬元，比市價高約3%。

東港城連「靚裝」單位圖片

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成交單位為東港城7座中低層D室，實用面積619方呎，屬3房間隔，向東南，內櫳企理，兼擁靚裝，屬罕有優質單位，吸引換樓客承接，成交價998萬元，實用呎價約16,123元。從代理提供的單位圖片可見，成交單位新淨整潔，裝修風格亦簡潔時尚，俐落的線條突顯單位內櫳空間感。

據了解，原業主於2012年6月以491.8萬元購入，是次轉手帳面大幅獲利506.2萬元，升值逾1倍。

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撰文 : 謝昕蕎

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