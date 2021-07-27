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【置業故事】全家人「幫眼」睇樓　再用誠意打動業主　年輕夫婦445萬上車

股樓投資 19:01 2021/07/27

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樓價有望季內創新高，年輕買家加快入市，怕遲買更貴。利嘉閣羅富欽說，上水彩蒲苑D座低層1室，實用面積363平方呎，一房間隔，剛以自由市場價445萬元易手，實用呎價約12,259元。代理續說，上述買家為年輕夫婦，特意挑選鄰近父母居所的樓盤，並動員全家人「幫眼」，徵詢各人意見後再攜同支票睇樓，終以誠意打動業主減價，由460萬元，減至445萬元。 

值得留意的是，彩蒲苑是新界區知名居屋屋苑，雖然無會所設施，但實用率高，加上鄰近港鐵上水站，步程約五分鐘就到。此外，由於彩蒲苑地利位置優越，所以一直是不少上車客之選。  

據悉，原業主於2015年2月，以約260萬元購入上述單位，持貨至今約6年，現轉手賺價約185萬元或約71%。代理續說，彩蒲苑本月至今累錄3宗二手成交，現時約有40個單位放售，最低入場價由445萬元起。 

延伸閱讀 旺角「千望」價單登場　13伙折實價454萬起【下一頁 

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撰文 : 黃卓賢

居屋 彩蒲苑 上水 利嘉閣

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