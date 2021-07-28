  • 31°C
香港時間 : 2021728日 (三) 10:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東京奧運】年近花甲照拎牌 科威特七屆老射手奪銅

環球社會熱點 09:05 2021/07/28

分享：

東京奧運已出現不少年紀小小的奧運獎牌得主，原本亦有不少年長選手仍然老而彌堅，成功在奧運賽場奪牌。科威特57歲伯伯拉希迪已第7次參加奧運，堪稱「七屆元老」，他於周一（26日）的男子雙向飛碟比賽中嬴得銅牌，擊敗不少年輕人包括自己兒子，登上頒獎台。

挪威選手摘金衝綫即嘔 坐輪椅離場 【下一頁】

57歲科威特選手拉希迪（Abdullah Al-Rashidi）在1996年首次參加奧運，東京奧運是他第7次參加的奧運會，堪稱「七屆元老」。拉希迪周一與28歲的兒子一同參加男子雙向飛碟比賽，在60個目標當中，成功撃中46個、連續兩屆贏得銅牌，亦成為今屆最年長的得獎運動員。

雙向飛碟講求眼界好及穩定，老而彌堅的拉希迪亦向外界示範，運動絕對不受年齡所限制。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

奪菲律賓近百年首金 女舉重手仲有樓收 【下一頁】

由於上屆里約奧運科威特被禁賽，使拉希迪無法代表國家，只能以獨立運動員參賽，結果穿上英超球隊阿仙奴訓練球衣出戰奧運，引起網民熱議。今屆東京奧運他終於能代表國家出戰，並在科威特的國旗下，戴上奧運銅牌。

科威特有汽車公司更宣布，為祝賀拉希迪取得奧運銅牌，決定向他贈送一輛汽車作為得獎禮物。

責任編輯：郭麗明

 

相關文章

【東京奧運】挪威鐵人摘金衝綫即嘔 坐輪椅離場
2021/07/27
【東京奧運】挪威鐵人摘金衝綫即嘔 坐輪椅離場
【日本疫情】東京確診創新高 奧運相關再增7宗
2021/07/27
【日本疫情】東京確診創新高 奧運相關再增7宗
【東京奧運】第5日產生23金 東道主日本打開棒球序幕
今日
【東京奧運】第5日產生23金 東道主日本打開棒球序幕
【東京奧運】大坂直美第3圈出局 不敵捷克選手
2021/07/27
【東京奧運】大坂直美第3圈出局 不敵捷克選手
【東京奧運】水谷隼伊藤美誠係同鄉 青梅竹馬拍檔摘金
2021/07/27
【東京奧運】水谷隼伊藤美誠係同鄉 青梅竹馬拍檔摘金

你可能感興趣

【東京奧運】挪威鐵人摘金衝綫即嘔 坐輪椅離場
18:17 2021/07/27
【東京奧運】挪威鐵人摘金衝綫即嘔 坐輪椅離場
【日本疫情】東京確診創新高 奧運相關再增7宗
18:23 2021/07/27
【日本疫情】東京確診創新高 奧運相關再增7宗
【東京奧運】第5日產生23金 東道主日本打開棒球序幕
今日 08:05
【東京奧運】第5日產生23金 東道主日本打開棒球序幕
網絡熱話 運動 運動員 科威特 奧運會

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月28日 時間10:00）

下一篇文章

【東京奧運】開幕禮旁述冒犯各國 MBC社長致歉
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【東京奧運】奪菲律賓近百年首金 女舉重手仲有樓收
【東京奧運】奪菲律賓近百年首金 女舉重手仲有樓收
新型冠狀肺炎全球疫情（07月28日 時間10:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月28日 時間10:00）
【東京奧運】哥倫比亞21歲射箭美女 IG吸粉逾64萬 (多圖)
【東京奧運】哥倫比亞21歲射箭美女 IG吸粉逾64萬 (多圖)
挪威女球員拒穿比堅尼褲被罰款 美國歌星Pink願代付
挪威女球員拒穿比堅尼褲被罰款 美國歌星Pink願代付
【東京奧運】俄羅斯被罰禁賽 隊名點解叫ROC？
【東京奧運】俄羅斯被罰禁賽 隊名點解叫ROC？
【東京奧運】水谷隼伊藤美誠係同鄉 青梅竹馬拍檔摘金
【東京奧運】水谷隼伊藤美誠係同鄉 青梅竹馬拍檔摘金