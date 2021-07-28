【東京奧運】年近花甲照拎牌 科威特七屆老射手奪銅

東京奧運已出現不少年紀小小的奧運獎牌得主，原本亦有不少年長選手仍然老而彌堅，成功在奧運賽場奪牌。科威特57歲伯伯拉希迪已第7次參加奧運，堪稱「七屆元老」，他於周一（26日）的男子雙向飛碟比賽中嬴得銅牌，擊敗不少年輕人包括自己兒子，登上頒獎台。

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57歲科威特選手拉希迪（Abdullah Al-Rashidi）在1996年首次參加奧運，東京奧運是他第7次參加的奧運會，堪稱「七屆元老」。拉希迪周一與28歲的兒子一同參加男子雙向飛碟比賽，在60個目標當中，成功撃中46個、連續兩屆贏得銅牌，亦成為今屆最年長的得獎運動員。

雙向飛碟講求眼界好及穩定，老而彌堅的拉希迪亦向外界示範，運動絕對不受年齡所限制。

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由於上屆里約奧運科威特被禁賽，使拉希迪無法代表國家，只能以獨立運動員參賽，結果穿上英超球隊阿仙奴訓練球衣出戰奧運，引起網民熱議。今屆東京奧運他終於能代表國家出戰，並在科威特的國旗下，戴上奧運銅牌。

科威特有汽車公司更宣布，為祝賀拉希迪取得奧運銅牌，決定向他贈送一輛汽車作為得獎禮物。

責任編輯：郭麗明