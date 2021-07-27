【外滙基金】外滙基金上半年投資收入1027億元　按年大增9.7倍

▲ 金管局總裁余偉文表示，下半年投資環境仍存在頗多變數，會小心謹慎地管理外匯基金。（資料圖片）

金管局公布外滙基金投資表現，上半年投資收入合共1027億元，較2020年同期大增9.7倍。其中，海外股票投資收益最多貢獻464億元收益，若撇除未更新估值的其他投資收益，貢獻收益最二高的資產為港股，涉125億元。至於債券投資收益則13億元，按年萎縮98%。

金管局總裁余偉文表示，下半年投資環境仍存在變數，會小心謹慎地管理外匯基金，作出適當的防禦性部署。

外滙基金上半年投資收入1027億元，計及最新調整至3月底的其他投資估值，第一季未經審計的投資收入513億元。即使未納入其他投資的估值變動，第二季外滙基金投資收入514億元。

第二季內，海外股票及債券收益明顯增加，債券投資收入更由負轉正，分別貢獻276億元及173億元的投資收入。

余偉文：美國國債息飆升 拖低期內債券收益

余偉文表示，持續寬鬆的貨幣政策和財政措施，以及疫苗接種率提高，帶動環球經濟上半年逐步復甦。他解釋，主要股票市場延續了去年第四季的升勢，以美股為例，標準普爾500指數年初至今反覆向上並屢創新高，於上半年錄得14.4%升幅，外滙基金的股票組合因而錄得良好收益。

債市方面，受預期通脹升溫的影響，美國國債長期收益率於第一季顯著飆升，雖於第二季略有調整，但總體債券價格仍然下跌，令債券組合的投資收入相對失色。但總括而言，外匯基金的股債組合於上半年均錄得正回報。

美聯儲或開始逐漸減縮買債成風險之一

展望下半年，余偉文形容投資環境仍存在變數，隨著環球主要經濟體的疫情逐漸受控，市場預期美聯儲或會考慮開始逐漸縮減買債。與此同時，市場亦關注通脹上升是否暫時性，一旦通脹壓力升溫，觸發債息急升，將會造成金融市場波動。

金管局會小心謹慎地管理外匯基金，繼續保持靈活性、作出適當的防禦性部署，並維持高流動性，以應付可能出現的金融動盪，並確保外匯基金能繼續有效地維持香港的貨幣及金融穩定。

截至6月底止，外滙基金的總資產45,666億元，較2020年底增加674億元，而累計盈餘為8,346億元。

相關文章：

彭博：金管局外滙基金辦公室多名高層升職

【外匯基金】外匯基金首季投資收入116億 余偉文：理財通、南向債券通爭下半年初推出（附近年表現）