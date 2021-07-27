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【本地地產股】本港地產股續吸引 普遍上調目標價 大摩看好呢3隻股

股樓投資 18:22 2021/07/27

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大摩發表研究報告指，本港地產股今年至今跑贏恒指，估值均較每股資產淨值折讓49%，預測股息率為4%以上，維持予行業「吸引」看法。該行指，香港樓價上半年升6%，而2019年及2020年樓市則維持持平，該行把本港今年樓價預測升幅上調至9%，明年則升5%，主要受惠租金復甦、持續低息率等因素推動。

零售租金方面，料會於下半年升4%，而明年增長有望達10%。辦公室方面，料租金將於現水平持平至明年底，空置率為9.5%，為17年的高位，而2022至2023年具規模的辦公室供應上升，加上在家工作趨勢妨礙租金復甦。

大摩對本地地產股及REITs最新投資評級及目標價﹕

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    +13

該行預期，下月業績期大部份地產股可維持穩定派息，除了九龍倉置業（01997）、冠君產業信託（02778）及置富產業信託（00778），因每股盈利下降，令分派減少。另外，內地首5個月奢侈品零售銷售按年增長47%，該行相信有助恒隆地產（00101）、太古地產（01972）、和新鴻基地產（00016）。行業中，該行看好信和置業（00083）、嘉里建設（00683）及希慎興業（00014），均予「增持」評級。

同場加映﹕【iM會客室】恒指2000點洗倉後 25000會否再失守

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記者：郭秀慧

 

REITS 太古地產（01972） 嘉里建設（00683） 希慎興業（00014） 新鴻基地產（00016） 零售 九龍倉置業（01997） 冠君產業信託（02778） 信和置業（00083） 恒隆地產（00101）

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