【本地地產股】本港地產股續吸引 普遍上調目標價 大摩看好呢3隻股

大摩發表研究報告指，本港地產股今年至今跑贏恒指，估值均較每股資產淨值折讓49%，預測股息率為4%以上，維持予行業「吸引」看法。該行指，香港樓價上半年升6%，而2019年及2020年樓市則維持持平，該行把本港今年樓價預測升幅上調至9%，明年則升5%，主要受惠租金復甦、持續低息率等因素推動。

零售租金方面，料會於下半年升4%，而明年增長有望達10%。辦公室方面，料租金將於現水平持平至明年底，空置率為9.5%，為17年的高位，而2022至2023年具規模的辦公室供應上升，加上在家工作趨勢妨礙租金復甦。

大摩對本地地產股及REITs最新投資評級及目標價﹕

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

該行預期，下月業績期大部份地產股可維持穩定派息，除了九龍倉置業（01997）、冠君產業信託（02778）及置富產業信託（00778），因每股盈利下降，令分派減少。另外，內地首5個月奢侈品零售銷售按年增長47%，該行相信有助恒隆地產（00101）、太古地產（01972）、和新鴻基地產（00016）。行業中，該行看好信和置業（00083）、嘉里建設（00683）及希慎興業（00014），均予「增持」評級。

同場加映﹕【iM會客室】恒指2000點洗倉後 25000會否再失守

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧