  • 32°C
香港時間 : 2021727日 (二) 19:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網絡安全】LemonDuck惡意軟件變種　可同時感染Windows及Linux系統

科技 18:19 2021/07/27

分享：

微軟揭發，最近一款惡意軟件LemonDuck演化成新品種，並能同時感染Windows和Linux系統。

網絡攻擊事件不斷，企業需提高警覺並了解最新網絡攻擊行為，才能進行有效防範。最近一款惡意軟件LemonDuck，被揭發演化成為新品種，並能同時感染Windows和Linux系統，對裝置造成極大安全風險。

＜＜【惡意軟件】中國列出11款不安全軟件　360安全瀏覽器、QQ及騰訊視頻榜上有名

＜＜蘋果發布iOS 14.7.1及iPadOS 14.7.1系統更新　修補系統漏洞及Apple Watch解鎖問題
 
微軟於上周揭發LemonDuck惡意軟件程式，該軟件以挖門羅幣（Monero）為目的，可利用多項安全漏洞，向Windows以及Linux伺服器及IoT裝置發動攻擊，並植入挖礦程式。此外，該軟件亦會利用網絡釣魚郵件等方式入侵系統，甚至利用時事來擴大攻擊對象。目前軟件已擴散至英國、德國、中國、印度及俄羅斯等地。 

對於變種惡意軟件，Green Radar安全業務策略執行副總裁林德齡就建議，企業應更新Exchange Server以修補漏洞，並檢查用戶及用戶群組是否有可疑新增帳號。此外，管理員應定期變更帳號和管理員帳號密碼，員工也切忌點開可疑電郵及附件。
 
林德齡也指，近來加密貨幣衍生的詐騙案層出不窮。據Green Radar電郵安全監控中心(SOC) 發現，今年第二季與加密貨幣相關的可疑電郵數量持續上升，其升幅較上一季超出一倍。

責任編輯：李寶如

相關文章

【網絡安全】勒索軟件攻擊大增　8成港中小企陷高風險
今日
【網絡安全】勒索軟件攻擊大增　8成港中小企陷高風險
【網絡安全】Google Play存有11款植入Joker惡意程式　可盜取用戶信用卡
2021/07/26
【網絡安全】Google Play存有11款植入Joker惡意程式　可盜取用戶信用卡
【網絡安全】Clubhouse疑遭黑客盜取38億組電話號碼　擬放到暗網中出售
2021/07/26
【網絡安全】Clubhouse疑遭黑客盜取38億組電話號碼　擬放到暗網中出售
【網絡安全】教育界網絡成黑客頭號目標　專家提5招拆解危機
2021/07/23
【網絡安全】教育界網絡成黑客頭號目標　專家提5招拆解危機

你可能感興趣

【網絡安全】勒索軟件攻擊大增　8成港中小企陷高風險
今日 14:00
【網絡安全】勒索軟件攻擊大增　8成港中小企陷高風險
【網絡安全】Google Play存有11款植入Joker惡意程式　可盜取用戶信用卡
12:39 2021/07/26
【網絡安全】Google Play存有11款植入Joker惡意程式　可盜取用戶信用卡
【網絡安全】Clubhouse疑遭黑客盜取38億組電話號碼　擬放到暗網中出售
17:06 2021/07/26
【網絡安全】Clubhouse疑遭黑客盜取38億組電話號碼　擬放到暗網中出售
網絡保安 軟件 Linux 俄羅斯 英國 印度 德國 中國

上一篇文章

【蘋果新品】傳新款iPad mini將採用8.3吋超窄邊框　 或會移除Home鍵

下一篇文章

蘋果發布iOS 14.7.1及iPadOS 14.7.1系統更新　修補系統漏洞及Apple Watch解鎖問題
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【三星發布會】三星GalaxyZ Flip 3及Z Fold 3摺機提供IPX8防水功能　支援S Pen手寫筆
【三星發布會】三星GalaxyZ Flip 3及Z Fold 3摺機提供IPX8防水功能　支援S Pen手寫筆
三星獲得65W充電器認證　有望支援Galaxy S22旗艦系列手機
三星獲得65W充電器認證　有望支援Galaxy S22旗艦系列手機
【每日焦點】Windows 11系統出現虛假安裝檔　Clubhouse疑遭黑客入侵盜取大量電話號碼
【每日焦點】Windows 11系統出現虛假安裝檔　Clubhouse疑遭黑客入侵盜取大量電話號碼
【Windows】下載Windows 11要小心！經非官方渠道隨時中木馬病毒
【Windows】下載Windows 11要小心！經非官方渠道隨時中木馬病毒
【網絡安全】Google Play存有11款植入Joker惡意程式　可盜取用戶信用卡
【網絡安全】Google Play存有11款植入Joker惡意程式　可盜取用戶信用卡
【惡意軟件】中國列出11款不安全軟件　360安全瀏覽器、QQ及騰訊視頻榜上有名
【惡意軟件】中國列出11款不安全軟件　360安全瀏覽器、QQ及騰訊視頻榜上有名