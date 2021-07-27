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【東京奧運】挪威鐵人摘金衝綫即嘔 坐輪椅離場

環球社會熱點 18:17 2021/07/27

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挪威三項鐵人選手成功衝綫奪冠後倒地嘔吐，更需乘坐輪椅離場。

東京奧運三項鐵人賽事於周一（26日）於東京灣舉行，挪威選手Kristian Blummenfelt以11秒的優勢險勝英國選手奪冠。但Kristian Blummenfelt成功衝綫後懷疑因中暑而倒地嘔吐，更需要乘坐輪椅離場。

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三項鐵人對選手體能有極高要求，選手需要先游水1.5公里，然後踩40公里單車，最後再完成10公里長跑。由於正值夏季氣候酷熱，東京的氣溫更高達攝氏35度。

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23歲的英國選手Alex Yee在長跑階段一直長時間領先，但27歲的布盧門費爾特（Kristian Blummenfelt）在比賽最後階段爆發並反超前，以1小時45分4秒的成績摘金。Alex Yee奪得銀牌，而23歲的新西蘭選手懷爾德（Hayden Wilde）就獲得銅牌。

由於天氣極度炎熱，從現場照片可見布盧門費爾特的汗水更浸濕運動衫。布盧門費爾特衝綫後體力不支倒下，更隨即當場嘔吐。

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一旁的選手也上前攙扶布盧門費爾特，而布盧門費爾特最終要乘坐輪椅離開賽道。另外，同場也有部分選手賽後不適暈倒。

是次為布魯門費爾特首度於奧運奪冠，他在上屆里約奧運取得第13名的成績。另外，21歲港隊代表奧斯卡（Oscar Coggins）以1小時48分55秒完成賽事，排第33位，創下港隊有史以來最佳成績。

責任編輯：鄭錦玲

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