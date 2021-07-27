【日本疫情】東京確診創新高 奧運相關再增7宗

東京奧運已經開幕，而日本新冠疫情仍未見緩和。東京最新錄得2,848宗確診個案，突破1月7日以來的逾2,500宗記錄，亦是東京連續8日新增過千宗確診，當地醫院需為新冠確診者增加床位。另外，東京奧運相關確診個案累計增至155宗，再有運動員確診。

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東京都政府周二（27日）表示，新增2,848人確診新冠肺炎，數字創單日新增確診人數記錄，超過1月7日新增2,520宗，相較周一（26日）的1,429宗，亦增加接近1倍。同時，東京已連續8日新增過千宗確診個案。

東京廣播公司（TBS）周二報道，隨著新冠患者數目不斷上升，東京當局已要求醫院為確診者準備更多病床，目標8月初時將病床數目由5,967張增至6,406張。同時，醫院考慮延遲和減少非緊急手術及其他服務。

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奧運舉辦方周二確認，新增7宗奧運相關確診個案。其中5人來自海外，包括2名海外運動員，目前東奧累計155人確診。當局透露，新增2名運動員住在選手村，其中1人為荷蘭網球運動員。另外5名確診者為3名比賽相關官員、1名承包商及1名東京組委會成員。

責任編輯：李俊儀