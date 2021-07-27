▲ 【港股市況】大摩：市場重新評價中資股、料下行空間逾兩成 重申未到「撈底」時

中港股市大跌，摩根士丹利認為，投資者憂慮監管風險升溫，令大市出現整體向下沽售的情況，若市場情緒再走低，令跌市將會持續，下行空間有可能超過兩成，目前MSCI中國指數的風險溢價遠低於過去十年的峰值，重申現時未到「撈底」時機。

大摩指，隨互聯網及教育行業先後被納入監管，投資者對行業監管的憂慮加深，導致中資股出現大調整，由於投資者情緒嚴重惡化，沽貨活動加快，相信短線市場估值會繼續受壓。

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「按照該行近日與投資者的討論，感覺到市場正在重新評估中資股，而這種情況過去數月已出現，但上周末中央整頓教育行業加速了投資者重新評估及重新配置中資股的行動。」

大摩予MSCI中國指數基本情況預測為81，較未來12個月預測市盈率低19%，相對於11.5倍。參考2018年中央收緊手遊行業，當年指數未來12個月預測市盈率跌至9.6倍。

A股受監管不明朗因素打擊相對較少

大摩表示，相對於A股，MSCI中國指數的成分股，面對的監管風險相對較大，因MSCI中國指數的互聯網及教育行業佔指數權重約44%。該行續稱，A股相對受監管不明朗因素的打擊較小，因A股缺乏重磅科網股，也沒有中概股，而且個股有不少投資機會，因為相對偏好A股多於離岸中資股。

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