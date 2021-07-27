【商業地王】佳士得亞洲總部落戶The Henderson　恒地李家誠：對香港前景投下信一票

▲ 恒基地產The Henderson的建成效果圖，其位置毗鄰中銀大廈。

國際拍賣行佳士得（Christie's）宣布，選址恒基地產 （00012） 發展、位於中環美利道的超甲級商廈The Henderson為集團亞太總部，成為商廈的首個主要租戶。佳士得將於2024年正式進駐新總部，新址共有4層樓面面積共5萬平方英尺，將設有常設拍場及藝廊，雙方未有透露所涉的租金。

【商業地王】恒地：中環美利道商廈命名為The Henderson 2023年落成（圖集）｜詳見【下一頁】

The Henderson預計在2023年落成。佳士得指，今次項目反映集團在亞洲地區的領導地位及對區域的持續投入，以服務不斷迅速增長的亞洲藏家群。決策不僅強調佳士得對於香港作為亞洲地區關鍵的藝術文化樞紐的信心，亦印證亞洲以至全球藝術市場的深厚購藏實力。

佳士得亞太區總裁龐智鋒（Francis Belin）表示，今次決定可協同集團在北京、上海及亞洲其他主要城市現有的藝術空間，使集得能夠進一步回應及推動亞洲客戶近年不斷創出新高的全球化收藏需求。亞洲藏家對佳士得全球拍賣貢獻卓著，今年上半年佔比達到破紀錄的39%（逾10億美元），香港今年春拍亦創下4.58億美元成交總額，創自2013年後的新高。

將增設的常設拍賣中心和藝廊，容許佳士得未來毋須受制於現時每年只可舉辦兩季拍賣活動的模式；而The Henderson的設計非常切合國際拍賣業務的需要，既適合展示大型藝術品，也適合舉辦拍賣、私洽策劃，以至舉辦藝術教育活動。

出席租務協議簽訂儀式的恒基兆業地產集團主席李家誠形容，今次合作可說是對香港的前景與長遠發展投下信心的一票，凸顯了香港作為國際金融商貿樞紐，與內地的金融與經貿關係愈趨緊密的策略性地位。

▲ 恒基兆業地產集團主席李家誠與佳士得亞太區總裁龐智鋒簽訂租務協議。

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