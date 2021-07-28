【職場熱話】HR要求先上班兩星期後才簽合約 員工上網求助 網民：兩個星期的便宜員工

香港人愛上班的原因無非也是為了工資，如果沒有酬勞的話，誰還會想當朝九晚六的打工仔？無論是轉工還是新入職的人都希望自己的付出能獲得相應的金錢。近日有網民於網上討論區發文，指自己未簽約先被要求上班。

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帖文一出，嘩聲四起。網民直言：「兩個星期的便宜員工！公司感謝你！」，樓主無奈回應：「無良公司！」。有人就覺得樓主應該罵公司，不然就讓HR承諾會在那兩星期每天出現金工資。「兩星期都呃，間公司好極有限！」他們又認為樓主要馬上找別的工作，不應該思考如何和他們周旋，「你好等工開？」

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網民認真給意見，指如果樓主決定要接受這份工作的話，每天上班也要拍照作證據，到時候沒有工資就起訴他們請黑工。另外樓主可以要求即刻簽約，不然就等有合約的那一天才入職。

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責任編輯：張瑋婷