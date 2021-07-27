▲ 【港股市況】彭博：傳美國或限制基金投資中港市場 美國基金大舉拋售中港資產

港股今日大瀉逾1100點，科網股重災，美團 （03690） 再重挫18%。彭博社報道，一則未經證實的傳言重創中國大陸及港股市場情緒，互聯網巨頭在內龍頭公司股票大跌，帶動兩地股票普跌，隨著股市跌幅擴大，中國國債逆轉漲勢大跌，境內外人民幣雙雙跌破6.5關口。

報道引述國元證券交易與策略負責人李崑琨表示，今日市場廣泛流傳一則傳言，稱美國基金大舉拋售香港和中國資產，美國或限制美國基金在香港和中國的投資。

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李崑琨指：「儘管傳言未經證實，但市場擔心外資將大舉從中國股債市場流出，市場情緒因此遭受重創。」

今日午後，離岸人民幣兌美元一度下跌0.6%，至6.52%，自4月份以來首次跌破6.5。恒生指數尾市一度跌逾5%，創去年5月以來最大跌幅，滬深300指數收跌3.5%，收於逾8個月低位。

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編輯：陳健婷