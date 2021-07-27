【藝術投資】國際拍賣行佳士得加強亞洲投資　 亞太區總部進駐中環恒基The Henderson

▲ 國際拍賣行佳士得計劃加強亞洲市場的投資，將於2024年把亞太區總部遷址至中環。（佳士得提供圖片）

國際拍賣行佳士得計劃加強亞洲市場的投資，將於2024年把亞太區總部遷址中環心臟地帶，搬入恒基兆業地產集團設計的全新都市地標「The Henderson」，設首個全年營運的常設拍賣中心。

【東京奧運】Uber Eats奧運限定80元折扣優惠碼 兼公布最受歡迎日系菜式排行榜

佳士得亞太區總裁龐智鋒（Francis Belin）表示，今次亞太區總部進駐 The Henderson，有助協同品牌在北京、上海及亞洲其他主要城市現有的藝術空間，可回應及推動亞洲客戶近年不斷創出新高的全球化收藏需求。他又指，今年上半年亞洲藏家的拍賣貢獻佔破紀錄的39%，逾10億美元。而香港今年春季拍賣成交總額亦高達35億港元，創2013年後的新高。

佳士得成為The Henderson首個主要租戶，將坐擁50,000平方尺的四層藝術空間，及設立佳士得首個香港的常設拍賣中心和藝廊。龐智鋒續指，此提供靈活性，可隨著市場的變化和機會，在全年的任何時刻舉辦拍賣與活動。「這也讓我們更能發揮創新和創意，而毋須受制於現時每年只可舉辦兩季拍賣活動的模式。The Henderson的設計非常切合國際拍賣業務的需要，既適合展示大型藝術品，也適合舉辦拍賣、私洽策劃，以至舉辦藝術教育活動。」

【好想去旅行】HK Express推288元起單程機票 適用於27條航線

【張家朗摘金】餐飲店慶祝張家朗奧運奪金 名有「家」或「朗」字都有優惠

責任編輯：葉泳珊