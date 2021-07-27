【大行報告】憂監管政策蔓延至物管行業 物管股續挫 滙豐研究認為過度拋售

內地監管風暴或蔓延至物管行業，今日（27日）物管股繼續「殺估值」，多隻股份再創低位。其中旭輝永升服務（01995）最傷，一度跌近兩成，收市報12.28元，仍跌18.2%；恒大物業（06666）、新希望服務（03658）、越秀服務（06626）、金科服務（09666）、時代鄰里（09928）再創歷史低位。藍籌碧桂園服務（06098）再跌13.9%，報51.3元，兩日累跌近3成。

滙豐研究對物管股投資評級及目標價：

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滙豐研究發表報告指，內地物管股昨日（26日）平均下挫13%，部分股份更不成比例地出現更大調整，包括世茂服務（00873）跌20%、碧桂園服務跌17%，及融創服務（01516）跌14%，對比國指則為下跌5%。該行表示，板塊是次調整是對內地8個政府部門包括住建部公布的新政策的反應，多個板塊如教育及科技股均出台壓制措施，引發市場對物管行業的憂慮，而該行料物管行業新政策會相對溫和。

該行更指，是次物管股遭過度拋售，行業基本面仍然強勁，相信新政策的目標是未嚴格遵守規則及較小型的企業，而行業龍頭已採取審慎的經營指引及行為，根本性影響預期會較小。該行指，部分股份現為良好的風險回報機會，其中世茂服務、碧桂園服務及融創服務的基本面及增長前景仍然穩固，而雅生活服務（03319）及綠城服務（02869）由於市場預期已低，料有估值重估機會。

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記者：郭秀慧