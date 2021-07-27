蘋果發布iOS 14.7.1及iPadOS 14.7.1系統更新　修補系統漏洞及Apple Watch解鎖問題

▲ Apple推出iOS 14.7.1及iPadOS 14.7.1更新版本，以修正Apple Watch手錶解鎖及系統漏洞問題。

蘋果於上週（Apple）發布iOS 14.7及iPadOS 14.7系統更新，但有使用Touch ID的iPhone用戶表示，在更新系統後，無法正常使用手機解鎖Apple Watch的功能。為此，Apple推出更新版本，以修正手錶解鎖及系統漏洞問題。

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由於iOS 14.7及iPadOS 14.7系統存有漏洞，讓部分iPhone用戶無法使用「用 iPhone 解鎖」功能，來解鎖配對的Apple Watch。隨後Apple透過官網發表聲明，建議用戶暫時在Apple Watch輸入密碼方式來進行解鎖。

Apple也指出，iOS 14.7.1系統修補代號為「CVE-2021-30807」的安全漏洞，該漏洞已被黑客利用，並透過程式來執行程式碼，當中iPhone 6s、iPad Air 2、iPad 5、iPad mini 4之後的新機型，以及iPad Pro系列均有可能成為攻擊目標。

官方建議，即使沒有使用Apple Watch的用戶，也需盡快安裝iOS 14.7.1或iPadOS 14.7.1系統，而Mac用戶則可更新至macOS 11.5.1系統。

責任編輯：李寶如