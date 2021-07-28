【內地熱話】土豪爺爺向三名年幼孫兒 每人送2個單位 網民慨嘆：「同人不同命」

香港樓價持續高企，不少年輕人感嘆上車艱難，希望「有父幹」，但近日有一名網民於網上討論區發文，指廣東一名從事房地產開發二十多年，擁有十八個房產證的爺爺，因有先見之明買了好幾套房子，在聚餐時豪氣地向三名年幼的孫兒和孫女，派發兩本印有「不動房權證書」字樣的紅簿當成禮物，希望他們好好讀書，並承諾等孫子們考上好大學後，會過戶房子給他們，羨煞不少網民。

此影片攝於廣東河源，當時大家在爺爺家中聚餐，他剛好整理房產證，突發奇想之下，將三名孫子孫女叫到房間，一字排開站立，每人派發2本房產證。但由於孫子們年紀太小，臉上沒有什麼興奮的表情，不知道自己拿到什麼，一臉茫然，只是拿著房產證玩一玩。有親戚解釋，爺爺希望透過送贈房產證的行為，鼓勵和鞭策孫子們努力讀書，希望他們能考上好大學，則會正式過戶給他們，據悉，房產證是真的，絕對不是網路的假貨。

接圖了解更多，爺爺送房地產的經歷：

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此帖文一出，引來很多網民討論，直言：「這個爺爺還缺孫子嗎？」、「投胎真是個技術活啊，一生下來就是贏家，不知道這個爺爺還缺孫子嗎？」、「爺爺還缺女兒或孫女嗎？」、「爺爺，我是你失散多年的長孫。」、「贏在起跑點？人家直接到終點了。」、「還缺女兒嗎？雖然大了一點」、「有些人一出生就注定過上富貴人的生活。」、「這是出生就在終點線」，「這才是含著金鑰匙出生的孩子，果然是同人不同命」、「別人一出生就擁有我們一生追求的東西。」、「不爭氣的淚水從眼角滑落」

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責任編輯：陳頌潔