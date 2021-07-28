【樓市熱話】男友不願搬出港島 同居便作廢 港女大呻：港島人住返出小小係咪會慘過死？

情侶總是想多一點的相處時間，上班太忙也只能考慮同居了。亦有人會為將來結婚作打算，開始物色不同的樓盤。近日有網民於網上討論區發文，指住港島的男朋友不願意搬離港島。

網民經歷：

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網民覺得男朋友有先見，指「每天過海很煩！」、「他明白時間就是金錢，應該會是成功人士！」。而且樓主的看法也沒有錯，網民稱住港島的人是看不起港島區外的人，他朋友的女朋友是上班地點也離不開港島。

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有人揶揄樓主，她習慣住大西北的話，應該不會對居住地點有要求。他們又嘆：「由儉入奢易，由奢入儉難！」，在港島區享受過了就很難改變。

現住港島，以前住屯門的網民就指雖然十分懷念以前的生活，但現在可以每天八點多才起床，七點不到就回到家真的很爽。

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責任編輯：張瑋婷