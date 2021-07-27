【營銷智慧@iM網欄】網店創業首要煩惱 開設網店應售賣甚麼商品? （一）

不知道近年大家有沒有留意，香港愈來愈多售賣手工藝或小玩意市集和小店，而且香港年輕一代的消費者也喜在心儀小店消費，相信不少人也萌生創業念頭。所以過去的文章中，筆者比較多針對中小企老闆，這篇文章則會集中於建立網店的攻略，適合計劃創業的人。

Dropshipping網購的挑戰

對本身已有經營業務的中小企老闆來說，經營網店更多是考慮銷售方式或IT技術問題，但對創業者而言，需要煩惱的問題就不少，由選貨到入貨，再由庫存到物流，如果沒有相關的經驗，確實是無從入手。筆者為了體現創業者會面對的問題，特地在去年由零到一建立網店，在三個月做到收支平衡，半年間亦已達到單月約25萬元的生意額，實驗成功箇然鼓舞，但更重要是過程中所出現的問題。

網店創業首先需思考應售賣甚麼商品。坊間較熱門的做法是以Dropshipping的方式經營網店。所謂的Dropshipping網購，是指供應商會在網站或採購平台中羅列其商品，然後網店主只需將這些產品放在其網店上架，當客人在你的網店消費，網店主只需將訂單傳給供應商，然後所有售後服務及配送責任都落在供應商身上，而你只需安坐家中賺取由供應商分得的佣金。

以這種方式經營網購，好處是無須考慮入貨、出貨、物流及庫存問題，因網店主已將最上述情序外包給供應商，網主只需做好廣告，將吸客引流系統做好，便可財源滾滾。但世上「邊有咁大隻蛤乸隨街跳」，如此易做的生意自然吸引很多店家競爭。Dropshipping的網店模式已非市場龐大的藍海市場，不論是本地或海外，也是一個競爭激烈的紅海市場。

作為一個初涉網購的新丁，如果從事Dropshipping網購，你所面對的將會是成功在激烈的競爭中存活下來的店家，又或者是本已對綫上營銷很熟悉行家。可見，除非本對綫上營銷技術熟練，否則從中跑出並非易事。

作者_李彥霆 (Felix)簡介： 香港中小型企業總商會數碼媒體營銷委員會主席，也是一家數碼營銷企業的創辦人。他在18年間協助逾300間公司，利用數碼營銷技巧，令它們的生意額大幅提升，深明中小企、初創企業在為公司品牌、產品宣傳時所面對的問題。去年起，他更進軍網上教育事業，為7位導師賺取逾千萬收入。

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