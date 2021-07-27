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ESG 投資備受關注

股市 17:00 2021/07/27

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隨着社會對ESG（環境、社會、企業管治）愈來愈重視，ESG投資主題近年備受投資者關注，不少投資者在分析公司時，亦會研究上市公司在ESG方面的表現。在市場上如恒生指數公司、明晟公司（MSCI）及富時羅素（FTSE Russell）等大型指數公司，亦開始為國際市場的上市公司的ESG表現進行評級，更會以相關主題編制指數，追蹤在ESG方面表現較佳的公司，令投資者更能容易了解到這些因素如何影響公司表現，因此，不少ESG概念的指數投資產品亦相應誕生。

如何為公司進行ESG評分？

ESG是一種環境保護、社會責任和企業管治的概念，現在很多公司開始將更多ESG因素如：能源管理、員工健康和商業道德等納入公司營運考慮當中，希望能以更優質的條件得到投資者支持。

近年很多大型指數公司和評分機構開始為ESG評分，實際評分標準並沒有全面的定義，主要利用公司的財務報表和評分機構的ESG模型去為每間公司訂下ESG分數及製作研究報告供機構投資者參考。

大型指數公司亦會利用ESG評分來編制一系列ESG主題指數，除了根據地區市場而劃分，近年也開始研發針對低碳目標和氣候變化等ESG議題的指數。

ESG主題指數如何編制？

如果想進一步了解ESG概念的投資潛力，投資者可透過大型指數公司所編制的ESG指數作為參考指標。

ESG指數通常以母指數（如恒生指數）為基礎，再結合各指數公司ESG的取態而製定策略來剔除ESG有負面影響的公司，同時亦會納入對ESG有正面影響的公司，並可能按ESG評級調整成份股的權重以完成編制。

香港市場ESG相關指數的發展愈來愈多，當中亦具不少種類。以恒生指數公司多年來推出多條以ESG為主題的指數為例，有以不同的ESG策略去編制，就像恒指ESG指數和恒生可持續發展企業指數等，前者的成分股與恒生指數相同，但權重分佈方面會根據ESG因子進行調整。

ESG調整的因子會基於成份股的ESG分數計算。指數内ESG分數相對較高的成份股之ESG調整因子會被調高，令到其權重相應增加；相反，ESG分數相對較低的成份股之ESG調整因子會被調低，其權重亦相應會降低。而恒生可持續發展企業指數則以恒生綜合指數為基礎，經過市值及成交量準則篩選後，挑選ESG分數最高的30間公司成為成份股。

雖然同以ESG為主題，指數的不同編制方法也會影響指數表現。恒指ESG指數和恒生可持續發展企業指數年初至今的回報都不錯，分別錄得5%和9.2%，各跑贏恒生指數2.2%和6.4%，指數表現反映出投資者能夠在ESG和投資回報兩方面取得平衡，證明 ESG 投資在追求符合道德投資的同時，不一定會犠牲投資回報。現時市場上亦有愈來愈多ESG指數相關的投資產品，例如ETF及指數基金等，投資者可密留意。

撰文 : 薛永輝 恒生投資管理有限公司投資總監

欄名 : 指數恒談

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