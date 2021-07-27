【公關大娜移@iM網欄】上一代華商人文智慧 值得新世代借鏡偷師

誠哥繼邊吃西芹雞柳邊看球賽，娛眾之後，日前又出手，向身邊老友及伴隨征戰多年的員工，送上一樽價值78萬元的1965年Macallan佳釀，再加一本結集李嘉誠金句的小書，聽聞收到厚禮的職員感動得淚涕縱橫。

老一輩「大孖沙」待人處世，細節顯心思，贏盡人心，值得公關偷師。周大福創始人鄭裕彤的待人禮儀同樣後世稱頌，但凡向他贈禮的朋友，送的即使是一份微薄小禮，都會收到他親筆簽名的謝函。又聽說，英皇楊生也是禮儀周全，他會親到大門口迎送到訪的賓客，令人如沐春風。

他們的文化修為一樣晶瑩剔透，四叔榮休時於年報之序言：「本人雖退任主席，稍卸仔肩，未來仍將留任董事，賡續為集團盡心。前人有云：『大隱於朝，小隱於野，中隱則似出似處，非忙非閒』」，人生際此境界，不亦樂乎！」

誠哥的金句更加膾炙人口，由「富貴於我如浮雲」、「黃台之瓜何堪再摘」、「心安是歸處」，悼念李光耀時形容其為「世罕其匹、感念疇昔」，粒粒佳品。上一輩願花錢聘用文膽，為自己的思維及言辭雕琢，透過人文巧思來打動人心。所以，但凡誠哥站出來，必定有好的sound bite，這種十年如一日的品質和堅持，就是他的品牌。

新世代憎厭咀嚼文字，花時間心機去建立一段關係，倒不如多打幾鋪機。他們只渴望「2年內賺夠未來60年的錢」；憑「IQ高、分數高和創意高」食糊，以噱頭取勝，引人發笑，激發共鳴。一切流於表面和即食，在社交平台吸納消息、即興式分享，來去一陣風，錯了就刪除，關係破裂了可即刻unfriend或索性封鎖。這種坦蕩赤裸的操作，好聽是坦率直接，難聽點是毫無章法，了無禮儀可言。

幾千億身家的誠哥，來到耄耋之年，仍然不忘初心，不棄傳統。他送給員工的小金句，不妨細味一下：

1.暖意不分季候——每天乘搭的電梯，一句早晨，百般溫暖。

2.願力——無論在商業世界還是生活中，也要堅定目標，盡心精彩一天。

3.守信守時——一隻調快半小時的錶，守著自己的信諾，尊重別人的時間。

4.視深視廣——一副多年不變的眼鏡，帶著拼博精神看世界。

5.精準專注——接近50年，每早5:59分的堅持，個人紀錄——17次一桿進洞。

6.簡樸節儉——無論如何成功，都不要忘掉每一元的價值，堅持簡樸的生活。

7.栽種心念——只要願意埋播種籽，綠樹成蔭是可能的。

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