【美股分析】Zoom收購軟件公司Five9 美銀看好成產業顛覆者

美銀分析師Daniel Bartus在周一（26日）的報告中稱，華爾街忽視Zoom（ZM）收購呼叫中心軟件公司Five9（FIVN）的重要性，他指該收購將會令Zoom成為顛覆產業的企業，重申對其「買入」評級並給予公司480美元的目標價，又是Zoom是他的行業首選。

市場對該筆收購沒有太大反應，Zoom亦未有透露太多有關這筆147億美元的純股票交易對業績的影響，但預期這筆交易將會令盈利稀釋，公司亦未有透露Zoom與Five9有何協同效應。

不過Daniel Bartus在報告中指出，Zoom已是通訊行業的領導者，其高品質的視訊質素及通話功能已令它與同業有所不同，而新功能Zoom Phone亦有150萬名用戶，具有一定吸引力。

同時，Five9則是服務聯絡中心的行業領導者，報告認為兩個行業合併後，經整合後兩種技術具長期價值，又指Zoom與Five9將成為市場上的最強組合，對RingCentral（RNG）及８ｘ８（EGHT）等對手造成競爭。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】