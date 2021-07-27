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【美股分析】Zoom收購軟件公司Five9 美銀看好成產業顛覆者

股樓投資 17:26 2021/07/27

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美銀分析師Daniel Bartus在周一（26日）的報告中稱，華爾街忽視Zoom（ZM）收購呼叫中心軟件公司Five9（FIVN）的重要性，他指該收購將會令Zoom成為顛覆產業的企業，重申對其「買入」評級並給予公司480美元的目標價，又是Zoom是他的行業首選。

市場對該筆收購沒有太大反應，Zoom亦未有透露太多有關這筆147億美元的純股票交易對業績的影響，但預期這筆交易將會令盈利稀釋，公司亦未有透露Zoom與Five9有何協同效應。

不過Daniel Bartus在報告中指出，Zoom已是通訊行業的領導者，其高品質的視訊質素及通話功能已令它與同業有所不同，而新功能Zoom Phone亦有150萬名用戶，具有一定吸引力。

同時，Five9則是服務聯絡中心的行業領導者，報告認為兩個行業合併後，經整合後兩種技術具長期價值，又指Zoom與Five9將成為市場上的最強組合，對RingCentral（RNG）及８ｘ８（EGHT）等對手造成競爭。

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撰文 : 林展鋒

Zoom 收購 合併 買入 股票 目標價 美股 服務 行業 軟件

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