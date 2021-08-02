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【訪問】虛擬空間「元宇宙」會否取代社交媒體？早期投資者﹕兩者定位不同

Hot Talk 10:00 2021/08/02

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元宇宙早期投資者、Kenetic Capital創辦人朱沛宗接受本報訪問時表示，元宇宙產業具獨特投資價值。

Facebook（美﹕FB）創辦人朱克伯格近期多次提及，要將Facebook從社交平台發展成「Metaverse」（元宇宙），讓用戶享受浸沉式虛擬世界。元宇宙早期投資者、Kenetic Capital創辦人朱沛宗接受本報訪問時表示，元宇宙產業具獨特投資價值，預料它不會取代社交媒體及線上遊戲平台，並認為元宇宙背後的區塊鏈技術能促進虛擬資產交易，故具獨特投資價值。

元宇宙到底是甚麼？詳見﹕【下一頁】

朱沛宗為元宇宙產業的早期投資者。在2017年時，他成立的Kenetic Capital便已投資元宇宙Decentraland，目前累計已買入幾百塊虛擬「地皮」。朱沛宗表示，現時計劃籌建5棟建築物，建立虛擬畫廊等項目，預計項目落成後，每星期可獲50至200人的流量。

南華早報在The Sandbox買入虛擬土地，詳見﹕【下一頁】

要建立一個項目，先從買地開始。元宇宙內的土地有價有市，朱沛宗指，地價視乎訪客流量，以Decentraland為例，一塊地皮的價格可介乎幾百元美元至逾1萬美元不等。

圖為Decentraland Map。

虛擬土地售價逾400萬港元，詳見﹕【下一頁】

另外，要在元宇宙「起樓」殊不容易，跟線上遊戲不同，要建立一棟虛擬建築，需聘請人員撰寫程式「起樓」。團隊同時需聘請一名設計師，負責設計建築物的外觀，通常約3至6星期才能完工。

元宇宙的獨特性

若在元宇宙內建設項目，需付上如此龐大的成本，Minecraft、《模擬市民》等虛擬遊戲環境的用戶體驗會否更勝一籌？朱沛宗認為，元宇宙的獨特性在於，用戶的資產全數被紀錄在區塊鏈上，平台無法控制用戶資產擁有權。在此情況下，平台用戶可自主創建任何資產，並把它們在網上市集上出售，促進NFT（非同質化代幣）等虛擬資產交易。

圖為Somnium Space項目的介紹書，每名用戶所建立的資產皆被紀錄在區塊鏈上。

NFT是甚麼？詳見﹕【下一頁】

他亦指，元宇宙是一項非常新穎的產業，不少人會將其與社交媒體混淆。他認為，社交媒體的主要功能為溝通，但元宇宙提供的是「空間」及「環境」，兩者定位並不相同，故相信元宇宙不會取代社交媒體。

元宇宙到底可以做甚麼？圖看記者實測體驗元宇宙（按圖可放大）

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元宇宙平台之間的競爭？

目前除Decentraland Land外，還有The Sandbox、Somnium Space等元宇宙平台。比較不同的元宇宙，朱沛宗認為，對於元宇宙來說，最重要的是流量，當地亦需有一定「基建」，例如虛擬建築物、定期舉辦的活動等，才能吸引用戶進駐。

The Sandbox虛擬土地價格年內累升10倍，詳見﹕【下一頁】

被問及未來元宇宙會否互相整合，組成唯一一個虛擬空間，朱沛宗認為，出現上述情況的可能性較低。

他亦預料，隨著區塊鏈科技創新，各個元宇宙之間將能夠互相交流。以貨幣為例，元宇宙所使用的代幣透過虛擬貨幣交易平台，將代幣兑換成實體貨幣。他指出，當未來各個元宇宙之間能夠互相溝通時，屆時虛擬貨幣交易平台將擔當重要角色，轉換不同元宇宙之間的貨幣。

將為加密貨幣提供更多應用場景

長遠來說，朱沛宗認為，香港地少人多，人們需透過數碼世界的空間表達自己。他提出，當更多人追求個人化的數碼身份（Digital Identity）時，屆時將衍生更多市場需求，如強調自己個性的虛擬衣服。由於這些需求皆依賴元宇宙的環境，故他認為，元宇宙日後會為加密貨幣、NFT及時裝提供更多應用場景。

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編輯﹕賴奕羚

虛擬貨幣 社交平台 遊戲平台 NFT 朱克伯格 區塊鏈 媒體 Facebook

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