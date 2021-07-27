【大行點睇】麥格理料科技股缺乏上行空間 盈利預測過高 削阿里健康目標價四成

麥格理發表研究報告指，內地近日推出不少針對科技企業的指導及監管規範，使市場關注潛在政策風險。該行提醒投資者，不應只著眼於估值影響，更應留意有關因素如何影響盈利表現，及業績表現能否達到市場預期，以捕捉投資機遇。

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麥格理認為，行業的盈利缺乏明顯的上行空間，而且盈利預測仍然過高。市場對科技股明年的盈利預測高出了27%，對騰訊（00700）及阿里（09988）的盈測則高出11%，又指騰訊及阿里的估值目前正處於歷史水平下限，較為吸引。

麥格理對科技板塊保持審慎看法，看好阿里、同程藝龍（00780）及用友軟件（滬:600588），維持對美團（03690）和拼多多（美：PDD） 的「中性」評級。

該行下調阿里健康（00241）今明兩年盈利預測約92%及95%，目標價由26.8元降至15.4元，評級為「跑贏大市」；平安好醫生（01833）今明兩年盈利預測均被調低47%，目標價降至109元，評級為「跑贏大市」；京東健康（06618）目標價降至82.1元，下調今年盈測72%，降明年盈測100%，評級為「跑贏大市」。

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