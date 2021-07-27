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【著數優惠】HK Express推出｢香港國際旅遊展優惠｣​ 票價低至288元起

理財智慧 18:08 2021/07/27

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不少港人疫下無法旅遊，被迫留港過夏天，HK Express特別推出超值票價優惠，適用於27條航線，旅遊日期由11月1日起開始，單程優惠只需288元起，讓旅客有更多時間籌劃首個疫後外遊計劃。

是次優惠推廣期為7月29日上午9時至8月8日晚上11時59分期間推出，除了享有票價低至288元起的優惠，旅客還可選擇「靈活飛」票價類別，即可以「自由飛」的價格免費升級尊享「靈活飛」的禮遇，包括無限次免費更改航班 、快捷登機安排、優先辦理登機手續和優先處理託運行李服務。

【本港疫情】70歲或以上長者由本周四起可取即日籌接種疫苗 每日名額為4,600個：【下一頁

是次推廣將為前往台中、台北或高雄三個航點的旅客提供運動器材與特殊行李託運服務5折優惠；另外，HK Express除了會繼續推行健康與安全的防護措施之外，更會向2021年年底或之前出發的旅客提供「免費COVID-19旅遊保險計劃」 以作保障，讓他們在旅程上倍感安心。

同時，HK Express官網已引入靈活的付款方式，包括微信支付和Tap&Go「拍住賞」，讓旅客可使用香港特區政府推出的電子消費券購買機票。

【兼職推介】電台請兼職初級記者 日薪475元 主要報導本地及突發新聞：【下一頁

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責任編輯：潘曉豐

經濟 香港 著數優惠 HK Express

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