▲ 【電子消費券】領展消費券加碼送1,700萬元優惠 電子消費滿500元可獲1公斤香米

5000元電子消費券計劃將於周日開始陸續派發，領展 （00823） 公布，將於8月1日至10月15日推出「消費添飯家煮意」活動，優惠總值1,700萬元，顧客只需登記成為領展會員，並於23個商場及街市，以參與消費券計劃的其中一個電子支付平台單次消費滿500元，即可換領一公斤金鳳香米。

領展趁第一期電子消費券於8月發放，推出第二撃優惠活動，顧客於指定領展商場或街市單次消費滿500元，即送一公斤金鳳香米，同時可累積印花換領日常小家電，更可於11月份參加千萬元壓軸大抽獎，獎品總值近1000萬元，頭獎價值高達10萬元。

新地商場消費券加碼賞，詳見【下一頁】

另外，顧客於23個指定商場或街市以電子貨幣消費，單一發票計算每滿50元，即可領取電子印花一個，儲滿150個電子印花，可換領récolte花灑萃取咖啡機或厚燒格子三文治機；儲滿300個電子印花，即可換領récolte日式電飯煲一個。以消費券電子支付平台所支付的消費，其發票可同時用於香米及電子印花換領。餘下的電子印花更可用於參加於11月份舉行、獎品總值千萬元的大抽獎，有機會獲得10萬元獎賞。

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編輯：陳韻妍