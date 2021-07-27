  • 33°C
香港時間 : 2021727日 (二) 17:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【著數優惠】消費券首期2000元最快周日到手 希慎集團推逾1000萬元獎賞 每星期送iPhone 12 Pro

理財智慧 17:00 2021/07/27

分享：

政府推出的電子消費券市民登記反應踴躍，市民最快於本周日（8月1日）取得首期2,000元的電子消費券，各大商場積極把握機遇，其中希慎集團旗下的利園區推出「全民三重賞」，送出總值逾$1,000萬獎賞。

財政司司長陳茂波日前表示，自消費券計劃在7月4日正式開始接受登記以來，市民反應非常踴躍，到目前為止已收到超過630萬個登記。他續稱，其中500多萬人是在首兩個星期完成的電子登記，將會如期於８月1日、即是下個星期日收到首期2,000元的電子消費券。

【職場出路】幼兒教育學位課程年年「爭崩頭」 幼兒工作員與幼稚園教師有何分別?詳見【下一頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

 

希慎集團表示，集團不斷提升旗下商場的流動數碼體驗，讓顧客於利園區逾200商戶內享受安全及便捷的購物及電子支付服務，全方位把利園區打造成智能社區，以配合新零售時代下的綠色消費及營商環境。適逢5,000電子消費券計劃第一期消費券將於8月1日開始發放，集團旗下的利園區推出「全民三重賞」，送出總值逾1,000萬元的獎賞。

【家朗優惠】張家朗歷史性奪金 多間商店推出優惠慶祝 最高可享半價，詳見【下一頁

獎賞包括以下三大優惠：

(一)   「會員大抽獎」: 會員憑指定電子貨幣於利園區內消費，即可參加大抽獎，有機會獲得利園區電子禮券，再推動本地消費，總值送出150萬元，及每星期送出iPhone 12 Pro，以及其他豐富禮品。


(二)   「疫苗加碼賞」: 為鼓勵市民接種疫苗，集團亦額外加推驚喜大抽獎，每周送出Staycation套票、運動用品、免費健身會籍等休閒健美體驗，讓大家展開身心靈健康的精彩生活。


(三)   「登記迎新獎」: 夥拍本地活躍用戶最多的電子錢包AlipayHK，於希慎廣場特設期間限定展及「銅鑼灣利園區專屬迎新獎賞」，於利園區九大商場超過200間指定

 

AlipayHK at Hysan Place期間限定區詳情：

日期： 即日起至2021年8月4日
時間： 11am至9pm
地點： 銅鑼灣希慎廣場地下
獎賞詳情：

新用戶只要成功註冊並登入AlipayHK，即可選取價值70元的「銅鑼灣利園區專屬迎新獎賞」，包括：

價值50元的禮券1張，透過 AlipayHK 應用程式單一淨額付款滿100元或以上時使用一張；僅限於銅鑼灣利園區之指定門店，每次消費僅限使用1張禮券。

價值20元的禮券1張，透過 AlipayHK 應用程式單一淨額付款滿40元或以上時使用；僅限於銅鑼灣利園區之指定門店，每次消費僅限使用1張禮券。

【香港奪金】張家朗為港奪奧運金牌 先穩袋750萬獎金 仲可以免費搭港鐵一世，詳見【下一頁

 

iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#iMoney網站: imoneymag.com

#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+

#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription

 

記者：陳詠妍

 

 

 

經濟 利園 Lees Garden 希慎 銅鑼灣 電子支付

上一篇文章

【公關大娜移@iM網欄】上一代華商人文智慧 值得新世代借鏡偷師

下一篇文章

【樓市現象】市場「反高潮」出現回流盤　外國回流客斥960萬急入市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【打疫苗有獎抽】銀行公會推出大抽獎周一起登記 　可贏10萬元免找數簽賬額
【打疫苗有獎抽】銀行公會推出大抽獎周一起登記 　可贏10萬元免找數簽賬額
【公屋裝修】40萬將300呎公屋變身外國木屋 一家三口各擁自己天地 一個設計解決客廳採光問題
【公屋裝修】40萬將300呎公屋變身外國木屋 一家三口各擁自己天地 一個設計解決客廳採光問題
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎第二輪抽獎結果出爐　下周一起開始領獎
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎第二輪抽獎結果出爐　下周一起開始領獎
【打疫苗有獎抽】總商會首輪疫苗大抽獎結果公布 首輪送出Benz房車等1099份獎品 總值650萬元
【打疫苗有獎抽】總商會首輪疫苗大抽獎結果公布 首輪送出Benz房車等1099份獎品 總值650萬元
【樓市熱話】疑似業主老婆想爆門入屋 租戶不願開門上網求助 網民：只有執達吏才有權爆門
【樓市熱話】疑似業主老婆想爆門入屋 租戶不願開門上網求助 網民：只有執達吏才有權爆門
【香港奪金】張家朗為港奪奧運金牌 先穩袋750萬獎金 仲可以免費搭港鐵一世
【香港奪金】張家朗為港奪奧運金牌 先穩袋750萬獎金 仲可以免費搭港鐵一世