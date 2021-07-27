【著數優惠】消費券首期2000元最快周日到手 希慎集團推逾1000萬元獎賞 每星期送iPhone 12 Pro

政府推出的電子消費券市民登記反應踴躍，市民最快於本周日（8月1日）取得首期2,000元的電子消費券，各大商場積極把握機遇，其中希慎集團旗下的利園區推出「全民三重賞」，送出總值逾$1,000萬獎賞。

財政司司長陳茂波日前表示，自消費券計劃在7月4日正式開始接受登記以來，市民反應非常踴躍，到目前為止已收到超過630萬個登記。他續稱，其中500多萬人是在首兩個星期完成的電子登記，將會如期於８月1日、即是下個星期日收到首期2,000元的電子消費券。

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希慎集團表示，集團不斷提升旗下商場的流動數碼體驗，讓顧客於利園區逾200商戶內享受安全及便捷的購物及電子支付服務，全方位把利園區打造成智能社區，以配合新零售時代下的綠色消費及營商環境。適逢5,000電子消費券計劃第一期消費券將於8月1日開始發放，集團旗下的利園區推出「全民三重賞」，送出總值逾1,000萬元的獎賞。

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獎賞包括以下三大優惠：

(一) 「會員大抽獎」: 會員憑指定電子貨幣於利園區內消費，即可參加大抽獎，有機會獲得利園區電子禮券，再推動本地消費，總值送出150萬元，及每星期送出iPhone 12 Pro，以及其他豐富禮品。



(二) 「疫苗加碼賞」: 為鼓勵市民接種疫苗，集團亦額外加推驚喜大抽獎，每周送出Staycation套票、運動用品、免費健身會籍等休閒健美體驗，讓大家展開身心靈健康的精彩生活。



(三) 「登記迎新獎」: 夥拍本地活躍用戶最多的電子錢包AlipayHK，於希慎廣場特設期間限定展及「銅鑼灣利園區專屬迎新獎賞」，於利園區九大商場超過200間指定

AlipayHK at Hysan Place期間限定區詳情：

日期： 即日起至2021年8月4日 時間： 11am至9pm 地點： 銅鑼灣希慎廣場地下 獎賞詳情： 新用戶只要成功註冊並登入AlipayHK，即可選取價值70元的「銅鑼灣利園區專屬迎新獎賞」，包括： 價值50元的禮券1張，透過 AlipayHK 應用程式單一淨額付款滿100元或以上時使用一張；僅限於銅鑼灣利園區之指定門店，每次消費僅限使用1張禮券。 價值20元的禮券1張，透過 AlipayHK 應用程式單一淨額付款滿40元或以上時使用；僅限於銅鑼灣利園區之指定門店，每次消費僅限使用1張禮券。

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記者：陳詠妍