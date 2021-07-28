【東京奧運】第5日產生23金 東道主日本打開棒球序幕

東京奧運各項比賽已陸續展開，第5日賽事同樣精彩，周三（28日）共有14項賽事展開，誕生23面奧運金牌，今屆新增的3人籃球比賽，亦於當日誕生項目首面金牌。此外，闊別兩屆奧運的棒球亦會在福島營吾妻球場舉行開幕比賽。

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是日重點獎牌賽事包括今屆新增的3人籃球比賽及公路單車賽，前者分別會誕生女子及男子賽事金牌，而公路單車亦會展開個人計時賽，同樣產生兩面金牌。闊別兩屆奧運的棒球項目，將於當地時間中午12點，在福島營吾妻球場舉行開幕比賽，東道主日本會對戰加勒比海國家多米尼加。游泳亦有5項決賽，包括港隊女泳手何詩蓓早上參加的女子200米自由泳決賽，同場對手將會有上屆冠軍美國的萊德基（Katie Ledecky）。

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周三亦有男子雙人3米彈板跳水賽事，英國跳水選手拉弗（Jack Laugher）夥新拍檔古德費洛（Daniel Goodfellow）出戰，再戰宿敵夢之隊的跳水組合王宗源及謝思埸，同時並尋求衛冕。拉弗於2016年里約奧運擊敗中國隊，歷史性為英國奪得歷來首面跳水金牌。

東京奧運周三（28日）部分誕生金牌項目（香港時間）：