煙草商討厭香煙？ 萬寶路生產商稱10年內會在英國「禁煙」

煙草商巨頭菲利普莫里斯國際公司（Philip Morris International Inc.，簡稱PMI）表示，其或會在10年內停止在英國銷售香煙，更表示歡迎英國政府禁止銷售香煙。PMI此舉或意味著，該公司的旗艦商品萬寶路香煙將從英國消失。

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事實上，英國政府已承諾2030年實行全面禁煙，作為解決「可預防健康不良原因」措施之一。據BBC報道，PMI最終希望政府完全禁煙，並表示需要「有力的監管用以一勞永逸地解決吸煙問題」。

不過，健康慈善機構吸煙與健康行動（Action on Smoking and Health，簡稱ASH) 就表示，難認真對待PMI的聲明，特別是該公司的產品——香煙，在全球銷售超過十分一。ASH更表明PMI的一番話未能解決國民吸煙問題，而是需要政府資助進行禁煙活動，並支持協助吸煙者戒煙。

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PMI 目前共擁有6個香煙品牌，其旗艦品牌萬寶路已風靡全球。該公司早在上個世紀進行多元化發展，已收購啤酒、飲料以及食品產業，其中卡夫食品（ Kraft Foods） 已是全美最大的食品公司之一。 此前PMI曾表示計劃將停運部分香煙廠，且陸續在紐西蘭、日本等地區停止出售香煙。



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