【恒大3333】遭標普下調評級 突取消派特別息 恒大全日急挫13%

除了科技股，個別內房股今日亦遭血洗。陷入財困危機的中國恒大(03333)，被評級機構標普昨日（26日）晚間下調公司及其附屬公司的評級，稱該公司流動性收緊。標普將中國恒大、恆大地產和天基控股的評級從「B+」下調至「B-」，展望為「負面」。恒大地產、天基控股兩間公司是恆大海外債券的發行人或擔保人。標普指出，恒大的融資渠道轉弱，減低其有序減債的能力，其信用狀況同時還面對盈利能力嚴重下降的風險。另外，恒大發出公告指，宣布，經充分討論，綜合考慮當下市場環境、股東及債權人權益、集團各產業長遠發展等因素，決定取消特別分紅方案。

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恒大全日大跌13%收報5.81元。其他恒大系股份方面，恒騰網絡(00136)跌16.8%報2.81元，恒大汽車(00708)跌16%報10.58元，恒大物業(06666)跌10.7%報5.16元。

對於被下調評級，恒大回應指深表遺憾和不理解。除了標普，另一債務評級機構中誠信國際，亦調整中國恒大旗下的恒大地產展望至負面。

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